Ortadoğu’ya OBİT önerisi

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin dünkü Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Yakınımızda İsrail-Filistin çatışması var, dünyanın gözleri orada. Çocukların, kadınların, yaşlıların öldürülmesini hiç kimse kabul edemez. Savaşın bir an önce sonlanması en büyük dileğimizdir, sağduyuya davet etmek de bizim görevimizdir. Ama İsrail’in uyguladığı politikanın en büyük eleştirilerini İsrailli aydınlardan aldığını da unutmamamız gerekiyor.

FİLİSTİNLİ TOPRAKLARINA KAVUŞSUN

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının Genel Sekreteri de ‘Dünya insanlığını kaybetti’ diyerek bu faciaya dikkat çekiyor. Biz Filistin halkının kendi topraklarına kavuşmasını istiyoruz. Filistin halkına yönelik insanlık dışı ablukanın kaldırılmasını istiyoruz. Mescid-i Aksa başta olmak üzere bütün kutsal mekânlara saygı istiyoruz. Biz Ortadoğu’ya barışın gelmesi için OBİT dediğimiz Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın kurularak Türkiye’nin bölgeye barış getirmesini istiyoruz.

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TERÖRLE MÜCADELEYE EYVALLAH

(TSK’nın Irak ve Suriye’de terörle mücadelesine ilişkin tezkere) Terör insanlık suçu, terörle mücadele kaçınılmazdır. Bizden ne isteniyorsa eyvallah. Tezkerede şunlar yazıyor: ‘TSK sınır ötesi harekât ve müdahalede bulunulması üzerine yabancı devletlere gönderilmesi...’ Eyvallah. Uluslararası hukukun da vereceği bir avantajdır bu. ‘Ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin müdahalede bulunması...’ Cumhuriyet’i kuran bir parti nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye’ye gelmesine izin verir? Akıl tutulması bu. Ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz.

MEŞRU POSTAL DA İSTEMİYORUM

Bahçeli’den de Erdoğan’dan da yanıt istedim. Erdoğan’dan tık yok, Bahçeli bugün şöyle konuşmuş; ‘Türkiye’ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur, şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır.’ Bizi kandıracaklarını sanıyorlar. Yani meşru postallar gelebilir. Ben meşru postal da istemiyorum kardeşim. Ben kendi ülkemde yabancı asker postalı istemiyorum terörle mücadele konusunda.”

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YARGIDAKİ İDDİALAR

Kılıçdaroğlu HSK’nın soruşturma başlattığı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gönderilen ihbar mektubundaki iddialar için şunları söyledi:

“Bu ülkede mafya liderleri serbest bırakılıyor. Adaletin, yargının yıpranmasını istemiyoruz. Savcı İsmail Uçar, HSK’ya bir dilekçe veriyor ve yargı sistemindeki çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu özetliyor. 15 ayrı savcının imzaladığı tutanaklar var. Diyor ki savcı, yargı içinde çeteler oluştu. Kanserli hücreleri yok etmek için, bu çeteleri yok etmek için kemoterapi uygulamak gerekir, diyor. Şimdi soruyorum; yargıyı çürüten bu çetenin en önemli liderleri kim? Bunların aktörleri kim? Bunlarla mücadele edilecek mi, edilmeyecek mi? Salı günü bunları açıklayacağımı söyleyince Adalet Bakanı “Müfettiş görevlendirdik” diyor. Sen yukarıdakilerle uğraşabilecek misin? Asıl MASAK bunun için harekete geçmeli.”