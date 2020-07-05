‘Ortadireğin direği kalmadı’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri’den bazı sivil toplum kuruluşu ve meslek birliklerinin temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Rahmetli Özal esnaf için derdi ki, ortadirek. ‘Ortadirek güçlenirse devlet ayakta kalır, Türkiye huzurlu olur’ diye. Şimdi direk kalmadı ortada” dedi.

CHP Lideri, Kayseri’de bulunan, Sanayiciler Derneği, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Lokantacılar ve Pastacılar Odası, Özel Okullar Birliği Derneği, İşçi Emeklileri Derneği, Veteriner Hekimler Odası, Gıda Mühendisleri Odası ve Koop-İş Şubesi Başkan ve temsilcileri ile görüştü. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

İHTİYACI OLAN KREDİ ALAMIYOR

“Sicil affını biz getirmek istedik, yasa teklifi de verildi fakat iktidar kabul etmedi. Durumu iyi olan, çekini, bonosunu zamanında ödeyen kişiye kredi veriyorsunuz. Bunun zaten krediye ihtiyacı yok ki. Krediyi alıyor, gidiyor dolara yatırıyor. Ama asıl ihtiyaç duyan, geçmişte herhangi bir nedenle bir bonosunu ödeyememiş, banka kara listeye almış. Gidiyor bankaya, ‘Hayır sen kara listedesin ben sana kredi veremem.’ Yaklaşık 1 milyon 700 bine yakın işyeri kapandı. Dedik ki 3 ay süreyle kirasını öde, ne olacak! Esnafın veya çiftçinin banka borçlarını bir yıl süreyle yeniden yapılandır. Böylece esnafla ya da sanayiciyle devlet arasındaki güven pekişmiş olur.”