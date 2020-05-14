Orta Karadeniz'de mayıs ayı sıcaklık değerleri aşılabilir uyarısı

Sıcak havanın etkili olacağı belirtilen açıklamada, "Özellikle bölgemizin iç kesimlerinde uzun yıllar mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerinin yer yer aşılabileceği beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlıların aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunulmaması uyarısında bulunuldu.