Orta çağa ait mumyayı satmaya çalışan 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. H.G.'ye ait ikamette yapılan aramada, orta çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen erkek mumya ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 6 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Bor Adliyesine sevk edildi.

MUMYA KORUMA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen mumyanın ise incelenmek üzere koruma altına alındığı öğrenildi.