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Orta çağa ait mumyayı satmaya çalışan 6 kişi adliyeye sevk edildi

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#Mumya#Niğde#Adliye
Orta çağa ait mumyayı satmaya çalışan 6 kişi adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2025 16:29

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda orta çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen mumyayı satmaya çalışan şahıslar adliyeye sevk edildi.

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Bor ilçesine bağlı Kemerhisar Kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. H.G.'ye ait ikamette yapılan aramada, orta çağ dönemine ait olduğu değerlendirilen erkek mumya ele geçirildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E. gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Karakoldaki işlemleri tamamlanan 6 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Bor Adliyesine sevk edildi.

Orta çağa ait mumyayı satmaya çalışan 6 kişi adliyeye sevk edildi

MUMYA KORUMA ALTINA ALINDI

Ele geçirilen mumyanın ise incelenmek üzere koruma altına alındığı öğrenildi.

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#Mumya#Niğde#Adliye

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