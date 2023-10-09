Orta Afrika tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu kurulduğu hatırlatıldı. Tezkerede, Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne vurgu yapılarak, "Krizlerin çözümüne ülkemizce askeri katkıda bulunulmasının bölgede ve genel olarak Afrika kıtasında izlenmekte olduğumuz faal dış politikamızın doğal bir uzantısını oluşturacağı değerlendirilmiştir. 2016 tarihinden itibaren bu katkımızın sağlanması için, TBMM kararlarıyla gerekli izinler verilmiştir.

Bu yaklaşımdan hareketle; hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı’nca takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, BM'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyon kapsamında yurt dışına gönderilmesi ve Cumhurbaşkanı’nca verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için TBMM'nin son olarak 26 Ekim 2022 tarihli ve 1346 sayılı kararı ile uzatılan iznin süresinin 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren bir daha uzatılması istenmektedir" denildi. (DHA)