Örnek sokak hayvanları uygulaması: Sosyal medyada sahip arıyorlar

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Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik, ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’, 30 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar buralarda barındırılacak. Bununla ilgili çalışma yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, 100 dönümlük alanda yemlikleri, sulukları, serinleme havuzları ve kulübeleri de içinde olan Doğal Yaşam Parkı inşa etti. Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle de uygulama başlatılıp, tedavisi ve bakımları tamamlanan köpekleri sosyal medya hesaplarından sahiplendirilmeye başlandı.

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SERİNLEMEK İÇİN HAVUZLARI VAR

Burç Tabiat Parkı içinde 100 dönümlük alana kurulu Türkiye’de ilk olma özelliğindeki doğal yaşam alanına getirilen sokak köpekleri için besleme noktaları, kulübe ve sundurmalar, sıcak havalara karşı serinleme havuzları, stres kontrolü için kum havuzları ve oyun parkuru bulunuyor. Bakıcılarının kontrolü altında yaşamlarını sürdüren sokak köpekleri burada doğayla iç içe vakit geçirirken, sahiplendirilmeyi de bekliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, yeni yasadan önce sahipsiz sokak köpeklerini alıp tedavilerini gerçekleştirdikten sonra tekrar aldıkları bölgeye bıraktıklarını hatırlattı.

Celal Özsöyler

SOSYAL MEDYA YARDIMCI OLACAK

Yasanın ardından hayvanların doğal yaşam alanında hayatlarını sürdürdüklerini ve sahiplendirme işlemleri için sosyal medya hesaplarının kendilerine çok yardımcı olacağını ifade ederek, şöyle dedi: “Yeni yasaya göre, başıboş ve sahipsiz köpekleri barınaklarımıza getirdikten sonra, ilk etapta sağlık kontrollerinden geçiriyoruz. Ardından burada kısırlaştırarak bakımlarını yaparak barındırıyoruz. Bunun için daha önceden Burç ormanları içerisinde 100 bin metrekarelik bir doğal yaşam alanı hazırlamıştık. Tüm hayvanlara rahatlıkla yetebilecek kadar kulübe, yemlik ve suluk bulunuyor. Sıcaktan ve yağışlardan etkilenmemeleri için hazırlıklar yapmıştık. Yazın havuzda hem serinleyip hem oynuyorlar. Bu doğal yaşam alanında şu anda 250 köpeğimiz bulunuyor. Burada tüm bakımları yapıldıktan sonra köpeklerimizin fotoğraflarını sosyal medya hesabımızdan paylaşarak sahiplendirmeye çalışıyoruz.”

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NİĞDE’DE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜYE YALANLAMA

Niğde’de geçici hayvan bakımevindeki köpeklerin enjeksiyonla uyutulup ‘hayvan mezarlığı’ tabelası bulunan yere topluca gömüldüğü öne sürüldü. Avukatlar, Veteriner İşleri Müdürü T.B.’nin talimatıyla uyutulan köpeklerin Niğde’nin Niğkum bölgesindeki hayvan mezarlığına topluca gömüldüğü görüntülere ulaştıklarını iddia etti. Sosyal medyada da yayınlanan bazı görüntüler tepki çekti. Avukatlar, Veteriner İşleri Müdürü T.B. ile uyutma işlemini gerçekleştirdikleri öne sürülen iki çalışandan şikayetçi oldu. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, tanık beyanlarına da yer verildi.

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BAŞKAN’DAN SUÇ DUYURUSU

Niğde Belediyesi ise açıklama yaparak, iddiaları reddetti. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Habere konu olan yer Niğde Belediyesi’ne ait hayvan mezarlığıdır. Doğal ölümü gerçekleşen, trafik kazasında ölen, Zoonos etken taşıyan hayvanlar için oluşturulan bir alandır. Toplum sağlığını riske atmamak adına, kireçleme suretiyle yapılan işlemler tamamen kanuna ve vicdana uygundur” denildi. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.