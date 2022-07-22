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Örnek olsun! Çöpleri konteynere değil yere döktü belediye ekipleri kendisine temizletti

#Muğla#Bodrum Belediyesi#Çöp
Örnek olsun Çöpleri konteynere değil yere döktü belediye ekipleri kendisine temizletti

Muğla’nın Bodrum ilçesi Konacık Mahallesi’ne kapalı kasa kamyonetle gelen bir kişi, aracındaki çöpleri önündeki çöp konteynerleri yerine yere boşalttı.

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Sürücü, fırça ile kamyonetinin içinde kalan atıkları da yere süpürüp, bölgeden ayrıldı. Bodrum Belediyesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden çöpleri döken kişiyi belirleyip kendisine ulaşarak uyardı. Bunun üzerine o kişi geri dönüp, döktüğü çöpleri toplayarak tekrar kamyonetine yükledi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

KAMERALARDAN TESPİT EDİYORLAR

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesabından, “Bodrum’a zarar vermek isteyenlere karşı mücadelemizi, teknolojik sistemlerimizle de sürdürüyoruz. Yarımadamızın dört bir yanına yerleştirdiğimiz kameralar ile çevreye zarar verdiğini tespit ettiğimiz şahıslara olay anında müdahale ederek, atıklarını kendilerine toplatıyor ve yasal işlem uyguluyoruz” paylaşımında bulundu.

Örnek olsun Çöpleri konteynere değil yere döktü belediye ekipleri kendisine temizletti

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#Muğla#Bodrum Belediyesi#Çöp

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