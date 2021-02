Örnek olacak bir anayasa yapalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tüm partilere “yeni anayasa” çağrısını yineleyerek, “Gelin yeni anayasa tekliflerimizi yıl içinde hazırlayıp tartışarak, kimseyi dışarıda bırakmadan milletimizle paylaşalım” dedi. Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

YENİ ANAYASA İÇİN ŞARTLAR GAYET UYGUN

“Darbe girişiminin şokunu henüz üzerinden atamamış bir Türkiye ikliminin buna uygun olmadığını gördüğümüz için konuyu gündeme getirmedik. Bugün artık hem vesayetin gücünü kırmış hem darbe niyetlilerine mesajını açıkça vermiş hem de uluslararası alanda özgürce hareket etme iradesini ortaya koymuş bir Türkiye var. Tercihimiz tüm siyasi partilerin bu sürecin içinde yer almasıdır. Öyle bir metin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti’nin 150’nci, 200’üncü yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin, anayasa hukuku literatüründe tüm dünyada örnek gösterilsin, diğer toplumlara da ilham versin. Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu çerçeveyi memnuniyetle karşıladık. Hiç kimseyi ve hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan, vizyoner bir bakış açısıyla, hüsnüniyetle, yapıcı bir yaklaşımla bunları milletimizle paylaşalım. Ortak yönlerde zaten bir sorun yok. Farklı görüşleri tekrar tekrar konuşalım, tartışalım. Nihai olarak milletimizin önüne mümkün olan en kapsayıcı, en ufku geniş, ülkeyi en uzun süre taşıyacak metni koyalım. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve millete yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım.

İZMİR BEN ONAMADAN DIŞ BORÇ ALAMAZ

(Kılıçdaroğlu) İzmir’deki Çiğli Tramvayı temel atma töreninde kendi belediyesinin Hazine'den daha uygun şartlarda borçlandığını övünerek anlattı. Her şeyden önce, bütçesinin neredeyse 2.5 katı borçlu bir belediye olarak, zaten böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir. Belediye şu anda böyle bir borçlanma iznine de sahip değildir. İzni de bulunmadığı için kredi kullanımı da söz konusu değildir. Kılıçdaroğlu ekonomiden ve rakamlardan anlayan birisi olmadığı için, Hazine'nin altyapı yatırımlarımız için sağladığı uluslararası finansman kredilerinin şartlarının, kendi bulduklarını iddia ettikleri krediden, aslında daha uygun olduğunu da bilmiyor. (AK Parti ve CHP’li belediyelere ait olduğunu söylediği görüntüleri izleterek) İşte görüyorsunuz İzmir’in hali ortada. 35 yıl... İzmir tüm altyapısıyla, kaçak yapılarıyla çökmüş vaziyette. Suyunuz yoktu suyunuz. DSİ’ye verdiğim talimatla İzmir’e suyu biz getirdik. Niye? Çünkü halk, benim halkım. Barajlarını da biz yaptık.

KUVAYI MİLLİYE CHP’Sİ Mİ?

Terör örgütleriyle ve onların yandaşlarıyla iç içe geçmiş şu andaki CHP, Kuvayı Milliye CHP’si midir? Hayır. Aklı erdiği günden beri bu partiye hizmet etmiş kişileri dahi isyan ettirecek istikamet sapmasına uğramış olan şu andaki CHP, siyasetin nice önemli isimlerinin CHP’si mi? Amerika’dan ve Avrupa’dan demokrasi dilenen, oralardan kulağına üflenenleri içeride tekrarlamayı siyaset sanan şu andaki CHP, yıllarca emperyalizme karşı yumruk sallayanların CHP’si mi? Son günlerde bu partiden ayrılanların eleştirilerini dikkatle dinliyoruz. Söylenenler arasında katıldıklarımız var, katılmadıklarımız var.”

YUNAN BAŞBAKANI'NA: MİÇOTAKİS, ÇILGIN TÜRKLERİ İYİ TANIYACAKSIN

"(Yunanistan Başbakanı Miçotakis) Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma, haddini bil. Eğer haddini bilmezsen o zaman masayı demek ki sen tekmeledin, masadan kaçtın. Biz masadan kaçmadık. Ve bu şekilde gitmesi halinde de biz seninle masaya oturamayız. Adalarda yaptıklarınız ortada. Neyinize güveniyorsunuz? Buradan Miçotakis’e bir şey daha hatırlatmak istiyorum, sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Artık iki devletli çözümden başka Kıbrıs’ta çıkış yolu kalmamıştır. Yardımcım Fuat Oktay geniş bir heyetle KKTC’ye gitti. Kuzey Kıbrıs’ta inşallah geniş bir çalışmayı başlatacağız. Maraş’tan tutunuz ta Dipkarpaz’a kadar yoğun bir çalışmanın içine gireceğiz. Kuzey Kıbrıs’ı çok modern bir devlet olarak hayata katacağız.”

MUHALEFET İTTİFAKINA: 40 BENZEMEZ AYNI TORBADA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ülkeyi yürütme ve yönetme yetkisi alabilmenin tek yolunun milletin yarısından fazlasının desteğini kazanabilmekten geçtiğini belirterek, “Kırk benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları dahi bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor” dedi.

ÖNEMLİ AMA YETERLİ DEĞİL

AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Milletimiz bugün bize 2023 hedeflerimizi işaret ediyor. Türkiye’nin her alanda en üst lige çıkmasının ifadesi olan 2023 hedeflerimizin en kritik dönemeci de aynı yıl yapılacak seçimlerdir. Demokrasimize, ekonomimize, özgürlüğümüze sahip çıkarak, Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız. Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her birini AK Parti’nin tabii mensubu olarak görüyoruz. Partimizin 11.5 milyona yaklaşan üye sayısıyla diğer tüm partilerin üye sayısını katlayarak geçmiş olması önemlidir ama bizim için yeterli değildir. Kırk benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları dahi bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor. Bu yolun sonu mutlaka zafere çıkacaktır; insanlarımızın huzuruna, ülkemizin esenliğine, devletimizin güvenliğine kast eden hiç kimse, bu millet nezdinde itibar bulmaz bulamayacaktır. Kendi partilerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üzerine örtmek için yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltenler hakikat selinin önünden kaçamayacaktır. Elbette ülkemizi ve milletimizi bu faşist ve riyakar siyasetin eline bırakmayacağız. Bunların gerçek yüzlerini her fırsatta milletimizi teşhir edeceğiz. Ama asıl kendi işimize bakacağız. Türkiye’yi hangi alanlarda en ileriye taşıyabileceğimize bakacağız.” (ANKARA)