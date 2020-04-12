Örnek Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Örneğin Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu açısından örnek kelimesinin eş anlamlısı ‘mesela ya da misal’ şeklinde yer almaktadır. Her iki kelimeyi de farklı yazılışları olsa dahi anla anlam üzerinden cümlede kullanmak mümkün. Aynı zamanda bir durumu anlatmaya çalışırken tek başına yine kullanılabilir.

Örneğin Eş Anlamlısı

Eş anlamlısı olarak örnek kelimesinin karşılığı ‘mesela’ veya ‘misal’ sözcükleri Türkçede yer almaktadır. Bu sözcükler aynı zamanda Türk Dil Kurumu açısından da geçerlidir. Yazılışları farklı olan ancak anlamları aynı kelimeler eş anlam olarak bilinmektedir. Bu ifade üzerinden hem örnek hem mesela hem de misal sözcüklerini cümle içerisinde aynı anlam ile beraber değerlendirmek mümkün.

Örnek kelimesinin anlamı ise ‘bir şeyin ya da bir durumun benzerine’ denir. Aynı zamanda örnek kelimesi herhangi bir durumu açıklarken aynı konu üzerinden bir durumu göstermek olarak da nitelemek mümkündür. Örnek kelimesine eş anlamlı olarak mesela ya da misal sözcüklerini kullanabilirsiniz.