Örnek karar! Eşini 38 kez bıçaklayan eşe 18 yıl hapis

İzmir’de yaşayan 2 çocuk annesi Aycan Kıncı (23), 2020’de şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Burak Kıncı’dan boşanmak isteyerek ailesinin yanına taşındı. 3 Kasım’da Burak Kıncı, eşini arayarak buluşmak istediğini söyledikten sonra ikili aynı gün bir restoranda buluştu.
Burak Kıncı, Aycan Kıncı’ya eve geri dönmesini teklif etti. Aycan Kıncı’nın teklifi reddetmesi üzerine Burak Kıncı bıçakla Aycan Kıncı’ya saldırdı. Restorandaki müşteriler ile çalışanların müdahalesiyle Burak Kıncı etkisiz hale getirilirken Aycan Kıncı hastaneye götürüldü. Saldırıdan ağır bir şekilde kurtulan Aycan Kıncı’nın vücudunda 38 bıçak yarası tespit edildi. Burak Kıncı hakkında eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Davanın karar duruşması salı günü görüldü. Yargılama sonucunda eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan Burak Kıncı’ya 18 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme Burak Kıncı’nın cezasında hiçbir indirim uygulamadı.
‘CEZA SEVİNDİRİCİ’
Mahkemenin verdiği kararı olumlu bulduklarını söyleyen Aycan Kıncı’nın avukatı İslam Gezer, “Mahkeme heyetinin verdiği ceza sevindiricidir. Zira ceza alt sınırdan uzaklaştırılarak verilmiştir. Mahkemenin bu tutumu kadına yönelik şiddet davalarında örnek gösterilebilir” dedi.
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