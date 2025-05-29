×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ormanlık alanlara girişler yasaklandı! Burdur Valisi duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#Orman Yangınları#Burdur#Orman Alanları
Ormanlık alanlara girişler yasaklandı Burdur Valisi duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 17:07

Burdur'da, olası yangınları önlemek amacıyla 1 Haziran-1 Kasım'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Haberin Devamı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yazın hava sıcaklıklarının artması ve kuraklık nedeniyle yangın riskinin yükseldiği ifade edildi.

Ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artması sonucu kasten ya da kusurlu davranışlarla orman yangınlarının çıkabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırları dahilindeki ormanlık ve kırsal alanlarda çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınması, milli servetimiz olan ormanları korumak için zorunlu olmuştur. Burdur İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararlarıyla, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, 1 Haziran-1 Kasım 2025'te ormanlık alanlara girişler sadece yetkili makam izniyle mümkündür. Orman parkları, tabiat parkları ve günübirlik kontrollü alanlar dışındaki ormanlık alanlara, görevliler, izinli arıcılar ve çobanlar dışında girişler yasaklanmıştır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Orman Yangınları#Burdur#Orman Alanları

BAKMADAN GEÇME!