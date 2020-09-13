Ormanlık alanda dövülerek öldürülmüş olarak bulundu

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi Şehit Bülent Alkan Caddesi üzerinde yer alan ormanlık alanda meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında 2 araçla, 3-4 arkadaşıyla beraber ormanlık alana gelen Mehmet Ali Örenli, iddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşlarıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında arkadaşları tarafından ormanlık alanda bulunan çardakta dövülen Örenli, yere düştü. Başından darbe alan Mehmet Ali Örenli, şüpheliler tarafından çardağa çıkarılarak yatırıldı. Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Örenli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mehmet Ali Örenli'nin, Antalya'da otomobil alım-satım işiyle uğraştığı öğrenildi.