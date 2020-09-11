MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrmanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı
GeriGündem Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden kontrol altına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Çemberlitaş köyü kırsalında bulunan ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adıyaman Belediyesi ile Orman Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de desteğiyle alevlere müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle