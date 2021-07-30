Ormanlara zorunlu veda... Ã‡anakkale, Ä°zmir, Ä°stanbul... Liste geniÅŸliyor

Ege ve Akdeniz sahil ÅŸeridinde Ã§Ä±kan orman yangÄ±nlarÄ±nda onlarca hektarlÄ±k ormanlÄ±k alanÄ±mÄ±z kÃ¼l oldu.

Verilere gÃ¶re; yangÄ±nlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± insan odaklÄ±. YangÄ±nlarÄ±n ardÄ±ndan ormanlarÄ±n en azÄ±ndan yÄ±lÄ±n belli dÃ¶nemlerinde insanlara kapatÄ±lmasÄ± da yeniden gÃ¼ndeme geldi.

DÃ–NEM DÃ–NEM UYGULANIYOR

OrmanlÄ±k alanlara giriÅŸ yasaÄŸÄ± dÃ¶nem dÃ¶nem bÃ¶lgesel olarak uygulanÄ±yor. Son olarak Ã‡anakkale ValiliÄŸi olasÄ± yangÄ±nlara karÅŸÄ± il genelinde ormanlÄ±k alanlara giriÅŸleri yasakladÄ±. YarÄ±n baÅŸlayacak yasak, 30 AÄŸustos'a kadar sÃ¼recek.

Ä°stanbul ValiliÄŸi de 30 Temmuz-31 AÄŸustos tarihleri arasÄ±nda ormanlÄ±k alanlara giriÅŸlere yasak getirdi.

Gaziantep ValiliÄŸi de kent genelindeki ormanlara giriÅŸlerin 15 gÃ¼n sÃ¼reyle yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Yine BalÄ±kesir ve Ä°zmir'den de benzer haberler geldi.



SÃœREKLÄ° OLUR MU?

Peki ormanlara giriÅŸ yasaÄŸÄ±, olasÄ± yangÄ±nlara karÅŸÄ± etkili olur mu?

hurriyet.com.tr'ye konuÅŸan Ä°stanbul Ãœniversitesi Orman FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. DoÄŸanay Tolunay bu tedbiri deÄŸerlendirdi.

"TEMMUZ, AÄžUSTOS VE EYLÃœL'E DÄ°KKAT"

Prof. Tolunay yasaklar iÃ§in 'zamanlama' uyarÄ±sÄ±nda bulundu:

*Ã–ncelikli olarak orman yangÄ±nÄ± riskinin yÃ¼ksek olduÄŸu zamanlara dikkat Ã§ekilmeli. TÃ¼rkiye ÅŸartlarÄ±nda mayÄ±s ile kasÄ±m aylarÄ± arasÄ±nda Ege ve Akdeniz bÃ¶lgelerinde orman yangÄ±nlarÄ± riski yÃ¼ksektir. Bu dÃ¶nemi yangÄ±n mevsimi diye adlandÄ±rÄ±yoruz. Bunun iÃ§inde de temmuz-aÄŸustos ve eylÃ¼l aylarÄ± en fazla yangÄ±n Ã§Ä±kan aylar olarak karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor.

"ORMANLAR GÄ°RÄ°Åž-Ã‡IKIÅžLAR KAPATILABÄ°LÄ°R"

*Bu aylarda da ekstrem hava sÄ±caklÄ±klarÄ± olduÄŸunda, uzun dÃ¶nem kuraklÄ±k ya da yaÄŸÄ±ÅŸ azlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunda yangÄ±n riski de en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±kÄ±yor. BÃ¼tÃ¼n yaz aylarÄ±nda olmasa da Ã¶zellikle yangÄ±n riskinin yÃ¼ksek olduÄŸu zamanlarda ormanlara giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n yasaklanmasÄ±nda fayda var. Zaten bu yasaklar Ege ve Akdeniz BÃ¶lgesiâ€™ndeki illerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunda valiliklerce alÄ±nÄ±yor ancak uygulanmasÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor. GeÃ§en yÄ±l Hatay yangÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda da bÃ¶yle bir karar alÄ±ndÄ±. Ã–zetle, ormanlar giriÅŸ-Ã§Ä±kÄ±ÅŸlara kapatÄ±labilir. Ancak bu demek deÄŸildir ki, bÃ¼tÃ¼n yaz kapatÄ±lsÄ±n.

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"TEK SORUN Ä°NSAN KAYNAKLI GÃ–RÃœLMEMELÄ°"

DoÄŸal HayatÄ± Koruma VakfÄ± (WWF) TÃ¼rkiye DoÄŸa Koruma DirektÃ¶rÃ¼ Dr. Sedat Kalem ise "Orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n tamamÄ±na yakÄ±nÄ± insan kaynaklÄ± olsa da, orman yangÄ±nlarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nda ve yayÄ±lmasÄ±nda birÃ§ok sebep var. DoÄŸru Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retebilmemiz iÃ§in buradaki ayrÄ±ntÄ±larÄ± ve sorunlarÄ±n kÃ¶k nedenlerini doÄŸru analiz edebilmeliyiz" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

"Ä°NSAN FAKTÃ–RÃœ YANGIN RÄ°SKÄ°NÄ° ARTIRIYOR"

Dr. Sedat Kalem ÅŸunlarÄ± kaydetti:

- Hava koÅŸullarÄ±, coÄŸrafya, ormanÄ±n yapÄ±sÄ±, hatta son zamanlarda Akdenizâ€™de iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi kaynaklÄ± sÄ±cak hava dalgalarÄ± ve kuraklÄ±ÄŸÄ±n tetikleyici etkisi gibi bazÄ± bÃ¶lgelerde artan orman-insan etkileÅŸimi de yangÄ±n iÃ§in elveriÅŸli koÅŸullarÄ± arttÄ±ran bir etken. Ä°nsanÄ±n girmediÄŸi, gÃ¶rece bakir-blok orman ekosistemlerine gÃ¶re, insan-orman arayÃ¼zÃ¼nÃ¼n yerleÅŸim, yol aÄŸlarÄ±, otlatma, tarÄ±m/anÄ±z, piknik, madencilik gibi yollarla bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼, ormanlardaki parÃ§alÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ yapÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±, yerleÅŸim yerleriyle ormanlarÄ±n iÃ§ iÃ§e geÃ§tiÄŸi durumlarda yangÄ±n riski de artÄ±yor.

"TEHLÄ°KE Ã‡ANLARI BÄ°ZÄ°M KAPIMIZI DA Ã‡ALIYOR"

- Åžimdiye kadar daha Ã§ok ABD, Kanada, Avustralya, Ä°spanya, Yunanistan, Portekiz gibi Ã¼lkelerde gÃ¶rÃ¼len bu durum artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™nin de kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almaya baÅŸladÄ±. Ã–zellikle, bÃ¼yÃ¼k kent ve tatil bÃ¶lgeleri gibi nÃ¼fusun yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve insan varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ormanla iÃ§iÃ§e geÃ§tiÄŸi Akdeniz bÃ¶lgemizde alevlerin, kÃ¶ylere ve yazlÄ±k sitelere kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

"Ã–ZVERÄ° KAÃ‡INILMAZ..."

- Bu da orman-yerleÅŸim yeri arayÃ¼zÃ¼nÃ¼n ve orman-insan etkileÅŸimindeki yoÄŸunluÄŸun azaltÄ±lmasÄ±nÄ±; orman iÃ§indeki yapÄ±laÅŸmanÄ±n ve orman alanlarÄ±na giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±n- gerekirse yasaklama dahil- daha etkili bir ÅŸekilde denetim altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± gerektiriyor. Daha bÃ¼yÃ¼k bedeller Ã¶demeden, doÄŸayla uyumlu bir gelecek iÃ§in Ã¶zveri kaÃ§Ä±nÄ±lmaz.Â

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