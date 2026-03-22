Ormanlara kadastro düzenlemesi

Orman Kanunu’nda önemli değişiklikler getiren 29 maddelik torba yasa teklifi, gelecek hafta sonra Meclis Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülecek. Düzenlemeyle devlet ormanı olarak sınırlandırılan veya kadastro tespitleri davalı özel mülklerde mevcut tapu kayıtları geçerli kabul edilerek iadesi sağlanacak. Bu taşınmazlara karşılık Hazine’nin mülkiyetindeki araziler orman tesis edilmek üzere Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilecek. Böylece ormanlık alanlarda daralmanın önlenmesi amaçlanıyor.

TAPULAR GEÇERLİ OLACAK

Düzenlemeden şimdiye kadar kesinleşmiş orman kadastrosuna göre kısmen veya tamamen “devlet ormanı” olarak sınırlandırılan taşınmazlarda tescilli mülkü olan vatandaşlar yararlanacak. Bu kişi ve şirketlerin mevcut tapu kayıtları, bedel alınmaksızın geçerli kabul edilecek. Bu mülklerin tapu kütüklerinde varsa “orman” kısıtlaması kaldırılacak. Bu mülklerden, “Hazine adına kayıtlı olmayan, tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre oluşturulup halen kişiler veya şirketler adına tapuda tescilli olanlar” için sahipleri başvuruda bulunacak. Kadastro tespitleri davalı olanlar için ise davaya taraf olan kişi veya şirketlerce Orman Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılacak. Orman Müdürlüğü’nce tapuların doğruluğu tespit edildikten sonra işlem yapılacak.

ÖNCEKİLERE DE İADE EDİLECEK

Daha önce açılan davalar sonucunda tapuları iptal edilen kişiler de yasadan yararlanabilecek. Bu mallardan Hazine adına tescil edilenler, iki yıl içinde önceki sahiplerine iade edilecek. Ancak bunun için Hazine’den taraflara ödeme yapılmamış olması veya verilen paranın güncel rayiç bedelin altında olması şartı aranacak. Bu taşınmazlar hakkında işlemler sonuçlanıncaya kadar orman idaresi veya Hazine tarafından dava açılmayacak.

Tapu kayıtları geçerli kabul edilen alanı miktarından az olmamak üzere devlet veya Hazine arazisi olarak geçen başka taşınmazlar, Orman Genel Müdürlüğü’ne devredilecek. OGM buralarda ormanlar kuracak veya ağaçlık ise orman olarak kullanacak.

YENİDEN 2/B UYGULAMASI

Yeni teklifle sorun yaşanan alanlarda yeniden 2/B uygulaması yapılacak. 2/B uygulamaları yapılan alanlarda yer alan taşınmazlar hakkında açılmış davalar bulunması halinde yapılan çalışmalar Orman Genel Müdürlüğü’nce mahkemeye bildirilecek.