Ormanlara giriş yasaklandı

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İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bazı mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin bugünden itibaren 15 Ekim’e kadar yasaklandığını duyurdu.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirilmektedir. Ormanlık alanlara girişlerin 24 Haziran 2023­- 15 Ekim 2023 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır. Ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır” ifadeleri yer aldı. Açıklamada sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşların, kimliklerini, hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilecekleri ancak diğer yasaklardan muaf olmadıkları kaydedildi.

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KİMLİK İBRAZIYLA BESLEME

Yangınların önüne geçmek amacıyla Osmaniye Valiliği, ormanlık alanlara giriş - çıkışların 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyurdu.

Çanakkale’de, ormanlara görevliler dışında girişlerin 26 Haziran tarihinden itibaren 15 Eylül’e kadar yasaklandığı bildirildi.

Muğla’da bazı bölgelerde 31 Ekim’e kadar ormanlara giriş yasağı getirildi.

Manisa Valiliği de il genelindeki 1 Haziran tarihinden 31 Ekim tarihine kadar girişlerin yasaklandığı ormanlık alanları açıkladı.