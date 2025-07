Ormanlara etkili koruma olmalı

Haberin Devamı

Özgür Özel’in sosyal medya mesajı şöyle: “Ülkemizin dört bir yanında ormanlarımız yanıyor, içimiz yanıyor. Orman yangınları elbette her ülkede yaşanabilir. Ancak iktidarların görevi, önleme-etkili müdahale ve yangın sonrası iyileştirme çalışmaları yapmaktır. Bunun için özellikle iklim değişikliği etkilerinin zirveye çıktığı bir dönemde Orman Genel Müdürlüğü’nün imkân ve kabiliyetleri yeterli olmalıdır.

29 BİN KADRO BOŞ

Ancak ne yazık ki Orman Genel Müdürlüğü personel sayısı 2022’den sonra bırakın artmayı, yaklaşık 2.300 azalmıştır, 29.000 kadro boş durumdadır. Kurumun bütçesi ve söndürme uçakları dahil olmak üzere araç ve gereçleri yetersizdir. Kısa kollu tişörtlerle yangına müdahale etmeye çalışan orman işçilerinin ekipmanları yetersizdir. Orman Genel Müdürlüğü’nün 2025 bütçesinde ‘ormanların korunması’ programında 32.5 milyar liralık ödenek varken, ilk 6 ayda yalnızca 12.5 milyar liranın, yani ödeneğin sadece yüzde 38’inin kullanılmasına izin verilmiştir. İşte bu durum iktidarın ekonomik tercihlerinin sonucudur. Ormanlarımız için ilk 6 ayda kullanılan kaynak, kamunun faiz ödemelerine ayırdığı kaynağın sadece yüzde 1’idir. Dünyanın en iyi yangın söndürme uçaklarından 3.000 adet almaya yetecek 160 milyar dolarlık servetimiz, 19 Mart darbesini yapmak için harcanmıştır.

GÜVENDE TUTAMIYOR

Bu iktidarın yönettiği devlet, milletimizi de ormanlarımızı da güvende tutamıyor. Çünkü iktidar, vatandaşa karşı kendini sorumlu hissetmiyor. Yaşadığımız her krizde, her afette, iktidar koltuğu boşmuş gibi millet kendini korumak zorunda kalıyor. Yangın şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa, mücadele veren tüm personellerimize güç kuvvet diliyorum. Bu kötü günlerin bir an evvel geride kalmasını temenni ediyorum.”

ŞEHİT ASKERLERİ MECLİS ARAŞTIRSIN

CHP Lideri Özel, şehit iki asker için Meclis araştırması önerdi: “ İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda eğitimde olan 2 evladımız güneş çarpması sonucu aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit oldu. Mağara hadisesindeki tedbirsizliği de 2 askerimizin güneş altında aşırı sıcakta bekletilmesi ve müdahalenin gecikmesi sonucu şehit olmasını da içimize sindiremiyoruz. Meclis’te kurulacak komisyon, ihmalin kaynağını tespit edecek etkili bir çalışmayı başlatmalıdır. Milletimizin göz bebeği olan TSK’ya güven zedelenmemeli, kahraman Mehmetçiklerimizi güvende tutacak hangi adım varsa acilen atılmalıdır.”