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Ormanlar yetim kaldı

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#Orman Dedeler#Tekke Köyü#Şükrü Karakoyun
Ormanlar yetim kaldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 07:00

Karakoyun kardeşler Akşehir’de 1950’li yıllardaki ağaçlandırma seferberliğinin üç neferiydi. “Orman Dedeler”in en büyüğü Ramazan Karakoyun iki yıl önce vefat etti. Mevlüt ve Şükrü Karakoyun kardeşler de üç gün önce aynı gün yaşamını yitirdi.

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Tekke köyü Konya, Akşehir’e 10 kilometre uzaklıkta. Yüksek yamaçlara kurulu, Akşehir’e yukarıdan bakıyor. 1950’li yıllarda ağaçsız, kıraç bir haldeydi. Şiddetli yağmurlar sele dönüşür, köyü harap ederdi. O yıllarda bir ağaçlandırma seferberliği başladı. Ramazan, Şükrü ve Mevlüt Karakoyun kardeşler bu seferberliğin içindeydi. Üç kardeş seferberlik bittikten sonra da yorulmadan, usanmadan ağaç dikmeye devam ettiler. 2019’da köyde buluştuğumuzda artık 90’lı yaşlarına merdiven dayamışlardı.

2 KARDEŞ AYNI GÜN VEFAT ETTİ

Ocak ayının karlı bir gününde köydeki evlerinde buluşmuş, o günleri dinlemiştik. En büyükleri Ramazan Karakoyun 2021’de 91 yaşında vefat etti. En kıdemlileri oydu. Geriye Şükrü ve Mevlüt Karakoyun kaldı. İki kardeş son günlerine kadar köylerinde yaşadılar. Bahar ve yaz aylarında fırsat buldukça ormana gidiyor, yeşillikler içinde eski günleri anıyorlardı. Artık gerçekten yoldaş olmuşlardı. Orman Genel Müdürlüğü de onları unutmamış, küçük bir belgeselle onları onurlandırmıştı. İki çınar üç gün önce, 2 Şubat’ta vefat ettiler. Yıllarca omuz omuza devam eden ömürlerini aynı gün tamamladılar. Mezarlığın ormanları gören bir bölümüne defnedildiler. Onlardan geriye Şükrü Amca’nın “Ağzı dili yok ama onlar da can. Bize yoldaşlık ediyorlar” diye anlattığı ormanlar kaldı…

 

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#Orman Dedeler#Tekke Köyü#Şükrü Karakoyun

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