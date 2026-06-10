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Ormanlar için ‘ot’ temizliği

Güncelleme Tarihi:

#Davut Gül#Orman#Ot
Ormanlar için ‘ot’ temizliği
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:00

METEOROLOJİK veriler önümüzdeki günlerde aşırı sıcakların başlayacağını söylerken, İstanbul Valiliği olası yangınları önlemek için alınması gereken tedbirler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri ve kaymakamlıklara yazı gönderip, yol kenarlarındaki kuruyan otlar ve yanıcı maddelerin temizlenmesini istedi.

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İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla ildeki hava sıcaklığında meydana gelen artışlar, yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde oluşan yangınların önlenmesi amacıyla, İBB başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkları yazı gönderildi.

Yazıda, “Şehir içi ve şehir dışı yol kenarlarındaki kurumuş otlar, seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları, tren raylarından çıkan kıvılcımlar vb. nedenlerle çok sayıda yangına sebebiyet veren yol kenarlarındaki kurumuş otların temizlenmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyaller ile kurumuş otların temizlenmesinin sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.

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#Davut Gül#Orman#Ot

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