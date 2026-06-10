Ormanlar için ‘ot’ temizliği

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İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla ildeki hava sıcaklığında meydana gelen artışlar, yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde oluşan yangınların önlenmesi amacıyla, İBB başta olmak üzere tüm ilçe belediyeleri ve kaymakamlıkları yazı gönderildi.

Yazıda, “Şehir içi ve şehir dışı yol kenarlarındaki kurumuş otlar, seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları, tren raylarından çıkan kıvılcımlar vb. nedenlerle çok sayıda yangına sebebiyet veren yol kenarlarındaki kurumuş otların temizlenmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyaller ile kurumuş otların temizlenmesinin sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini rica ederim” denildi.