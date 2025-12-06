'Ormanın hayaleti' olarak anılıyor: Fotokapana yakalandı! Kentte heyecan yarattı

Haberin Devamı

Kedigiller familyasına ait olan ve oldukça ürkek yapısıyla bilinen vaşaklar, yaban hayatında kendilerini gizleme konusunda oldukça yetenekli. Bu yüzden doğal ortamlarında görüntülenmeleri son derece nadir. Erzincan’ın kırsalında bir bölgede fark edilen vaşak, bir süre sonra gözden kayboldu.

TÜRKİYE'DE DE KORUMA ALTINDA

Vaşak, Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan "kırmızı liste"de, yani nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’de de yasal olarak koruma altında bulunuyor ve doğal yaşam alanlarının korunması büyük önem taşıyor.

Yaban hayatın doğal dengesinde kritik bir role sahip olan vaşaklar, genellikle yüksek dağlık alanlarda, ormanlık ve kayalık bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor. Avlanmaları yasak olan bu hayvanlar, doğadaki kemirgen ve küçük memelilerin nüfus dengesinin korunmasına katkı sağlıyor.

Foto kapanla vaşağı görüntüleyen Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Murat Aydemir, vaşak gibi nadir türlerin görüntülenmesinin önemli bir doğa gözlemi olduğunu belirtti.