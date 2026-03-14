'Ormanın hayaleti' fotokapanlara yakalandı: Erzincan'da görüldü

Kedigiller familyasına ait olan ve oldukça ürkek yapısıyla bilinen vaşaklar, yaban hayatında kendilerini gizleme konusunda oldukça yetenekli olmaları nedeniyle doğal ortamlarında nadiren görüntülenebiliyor.

Erzincan kırsalındaki bir bölgede fark edilen vaşak, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Vaşak, Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından hazırlanan "kırmızı liste"de yer alıyor. Bu nedenle Türkiye’de de yasal olarak koruma altında bulunuyor ve doğal yaşam alanlarının korunması büyük önem taşıyor.

Yaban hayatının doğal dengesinde önemli bir role sahip olan vaşaklar, genellikle yüksek rakımlı dağlık alanlarda, ormanlık ve kayalık bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor. Avlanmaları yasak olan bu tür, doğadaki kemirgen ve küçük memelilerin popülasyon dengesinin korunmasına katkı sağlıyor.

Fotokapanla vaşağı görüntüleyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Murat Aydemir, vaşak gibi nadir türlerin görüntülenmesinin doğa gözlemleri açısından önemli olduğunu ifade etti.