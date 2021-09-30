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'OrmanÄ±n hayalet kedisi' Antalya'da görüntülendi

#ANTALYA#Karakulak#Fotokapan

Nesli tehlike altÄ±ndaki yabani kedi türlerinden, 'ormanÄ±n hayalet kedisi' olarak bilinen karakulak (caracal caracal), Antalya'da 3 bireyden oluÅŸan aile olarak görüntülendi.

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TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan, nesli tehlike altÄ±ndaki yabani kedi tÃ¼rlerinden karakulak; Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n arazi ve fotokapan yoluyla yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda, 2 yavru ve anne olmak Ã¼zere 3 bireyden oluÅŸan aile olarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. 'OrmanÄ±n hayalet kedisi' olarak da bilinen karakulaklara ait gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, Antalya sÄ±nÄ±rlarÄ±nda elde edildi. Su kanalÄ±ndan su iÃ§erken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen karakulak ailesi, Ã¼rkek haliyle dikkat Ã§ekti.

DKMP 6'ncÄ± BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ã¼lkede yaÅŸayan yabani kedi tÃ¼rlerinden biri ve ince yapÄ±lÄ±, Ã§evik kedi olan karakulaklarÄ±n Ã§ok Ã§eÅŸitli habitatlarda bulunabileceÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klÄ±klÄ± aÄŸaÃ§lÄ±klar, fundalÄ±klar, Ã§alÄ±lÄ±klar, maki gibi bodur bitkilerle kaplÄ± alanlar, dÃ¼zlÃ¼k, tepelik ve kayalÄ±klÄ± bÃ¶lgelerin, tÃ¼rÃ¼n habitatlarÄ± olduÄŸu kaydedildi.

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OrmanÄ±n hayalet kedisi Antalyada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

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KarakulaklarÄ±n tavÅŸan, kÃ¼Ã§Ã¼k kemirgenler ve Ã§eÅŸitli kuÅŸ tÃ¼rlerini kapsayan geniÅŸ beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu da belirtilerek, ÅŸu bilgiler verildi:

â€œÃ‡oÄŸunlukla kuÅŸlar iÃ§in yapÄ±lan yÃ¼ksek ve atletik atlayÄ±ÅŸlarÄ±yla bilinmelerine raÄŸmen tÃ¼m bÃ¶lgelerde memeliler besin diyetinin yarÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturur. Bu bÃ¼yÃ¼klÃ¼kteki tÃ¼m kedi tÃ¼rleri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde, kendi aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 ya da 3 katÄ± aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda avlarÄ± avlayabilmesi bu kedi tÃ¼rÃ¼nÃ¼ eÅŸsiz kÄ±lar. Arada evcil hayvanlarÄ± da avlar. Ã–n bacaklara gÃ¶re oldukÃ§a geliÅŸmiÅŸ ve uzun arka bacaklarÄ±yla mÃ¼kemmel sÄ±Ã§rayÄ±ÅŸlar yapabilir."

OrmanÄ±n hayalet kedisi Antalyada gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

POPÃœLASYONU BÄ°LÄ°NMÄ°YOR

KarakulaklarÄ±n yÄ±lda bir defa yavru sahibi olabildikleri belirtilerek, gÃ¶Ã§ etmedikleri, yerel ve alan korumacÄ± olduklarÄ± kaydedildi. TÃ¼rkiye popÃ¼lasyonu hakkÄ±nda yeterince bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±na da iÅŸaret edilerek, Ã¼lkenin gÃ¼ney ve batÄ± bÃ¶lgelerinde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilindiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

BELGESELÄ° Ã‡EKÄ°LÄ°YOR

AyrÄ±ca DKMP Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile TÃ¼rkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda imzalanan iÅŸ birliÄŸi protokolÃ¼ kapsamÄ±nda, TRT tarafÄ±ndan 2 yÄ±l sÃ¼recek olan karakulak belgeseli Ã§ekimlerinin Burdur'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bilgisi verildi.

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#ANTALYA#Karakulak#Fotokapan