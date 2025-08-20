Ormanı yakan definecilere 18’er yıl istendi

Haberin Devamı

Yangının bu alandan başladığı değerlendirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerden; şüphelilerin Arda Ş. (20), Ali Ş. (20), Efe K. (21), Ahmet Aybars Ş. (20) ve Veysel T. (40) olduğu ve bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Define ararken yangını çıkardıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

‘3 BİN 630 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ’

Sanıkların kaçak kazı gerçekleştirdikten sonra çukuru patlayıcı madde ile patlattıkları, aynı gün suç aletleriyle olay yerinden ayrıldıkları vurgulandı. Patlamanın ardından kazılan çukurda yangın çıktığı ve alevlerin yayıldığı iddianamede yer aldı. Yangın nedeniyle 7 bin 11 metrekarelik alanda, 3 bin 630 kızılçam ağacının yanarak zarar gördüğü vurgulandı. Toplanan deliller ışığında sanıklar hakkında ‘tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘olası kastla orman yakma’ suçlarından 18’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, 5 şüphelinin define ararken yangını çıkardıklarını belirledi.