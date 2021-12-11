Ormanı ateşe veren sanıktan pişkin savunma: Isınmak için yaktım

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Antalya’nın Manavgat ilçesindeki turizm merkezi Titreyengöl’de, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu, 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanında 18 Eylül’de yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri alevlere müdahale ederken art arda 2 yangın daha çıktı.

Ormanda araştırma yapan görevliler, 4’üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan Semih Kuloğlu’nu (31) suçüstü yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Kuloğlu, “Neden yakıyorsun buraları?” sorusuna, “Evimi yakıyorum” karşılığını verdi. Vatandaşların linç girişiminde bulunduğu Kuloğlu, jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü. Yangını söndürmek için gelen vatandaşlar, şüphelinin elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kuloğlu, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

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10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kuloğlu’nun ‘kasten orman yakmak’ suçundan 10 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabulünün ardından Kuloğlu’nun yargılandığı dava, Manavgat 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden SEGBİS ile katılan Semih Kuloğlu, “Kalacak yerim olmadığı için yakında bulunan ormanlık alana gittim. Hava soğuktu, ısınmak maksadıyla ateş yaktım. Bu ateş nedeniyle yangın çıkmış olmalı. Benim kastım kesinlikle ormana zarar vermek değildi” diye konuştu.

Mahkeme başkanının, jandarmada olayı farklı anlattığını hatırlatması üzerine Kuloğlu, “Önceki ifademi kabul etmiyorum” dedi.