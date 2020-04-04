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Ece ÇELİK
Haber Giriş: 04.04.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Ormandaki canlara haftada 8 ton gıda

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Ormandaki canlara haftada 8 ton gıda
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KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında ormanlara giriş yasaklandı, piknik alanları kapandı.

Bu durum ormanlarda açlıkla savaşan hayvanların durumunu daha da trajik hale getirdi. 17 yıldan bu yana ormanlardaki hayvanlara mama götüren hayvansever Oral Yalçın ve şirketi Ekol Lojistik korona günlerinde ormanda yaşayan canların açlıktan ölmemeleri için kolları sıvadı.

Şirket mutfağını açarak ormandaki hayvanlara haftalık 8 ton gıda üreterek ormanlarda besleme yapan 11 gönüllü gruba dağıtmaya başladı.

Yalçın projeyi şöyle anlattı: “Uzun yıllardır ormanlarda köpeklere besleme yapıyorum, şirketimizin sahibi Ahmet Musul da orman hayvanlarının durumunu yakından bilen bir hayvansever. Firmamızın genel merkez tesisini haftada iki gün orman hayvanlarına açtık. Burada onlara vermek için pirinç, bulgur,
makarna, tavuk ciğeri ve ekmeği karıştırarak mamalar hazırladık.

Başka şirketler de bu süreçte ormandaki canlara destek olsun. Herkesi ormanlardaki hayvanlar için duyarlılığa farkındalığa davet ediyorum.”

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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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