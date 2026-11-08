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Ormanda ölümcül hata: Sese doğru ateş açtı, vurduğu kişi amcasının oğlu çıktı

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#Av Kazası#Orman#Domuz Avı
Ormanda ölümcül hata: Sese doğru ateş açtı, vurduğu kişi amcasının oğlu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 14:42

Akağaç köyü Göcü mevkisinde domuz avı için ayrılan iki kuzenin ormandaki takibi acı bitti. Çalılıklardan gelen hışırtıyı hedef sanarak tetiğe basan İ.Y., kanlar içinde kalan amcaoğlu Muhittin Yaygun'u görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerinde can veren talihsiz adam morga kaldırılırken, şüpheli avcı gözaltına alındı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında, Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanda meydana geldi. İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Yaygun ile birlikte domuz avına çıktı. İkili, bir süre sonra farklı bölgelerde avlanmak için ayrıldı. İddiaya göre; İ.Y., çalıların arasından gelen sesi yabani hayvan sanarak av tüfeğini ateşledi.

Ormanda ölümcül hata: Sese doğru ateş açtı, vurduğu kişi amcasının oğlu çıktı

Kuzeni Muhittin Yaygun'u vurduğunu gören İ.Y., durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yaygun'un öldüğünü tespit etti.

Ormanda ölümcül hata: Sese doğru ateş açtı, vurduğu kişi amcasının oğlu çıktı

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Muhittin Yaygun’un cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İ.Y. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Av Kazası#Orman#Domuz Avı

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