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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 25.09.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Ormanda kestane toplarken uçuruma yuvarlandı

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Ormanda kestane toplarken uçuruma yuvarlandı
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DÜZCEde, kestane toplamaya gittiği ormanda uçuruma yuvarlanan Turan Atmaca (53), jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Kavakbıçkı köyü Basılan Yatak mevkisinde meydana geldi. Ormanda kestane toplayan Turan Atmaca, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Atmaca olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeyle itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından düştüğü yerden yukarı taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Turan Atmaca tedaviye alındı. Atmacanın eşi Hatice Atmaca, "Uçurumdan düştü. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi.

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