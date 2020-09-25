Ormanda kestane toplarken uçuruma yuvarlandı

Olay, merkeze bağlı Kavakbıçkı köyü Basılan Yatak mevkisinde meydana geldi. Ormanda kestane toplayan Turan Atmaca, dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Atmaca olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sedyeyle itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından düştüğü yerden yukarı taşındı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Turan Atmaca tedaviye alındı. Atmacanın eşi Hatice Atmaca, "Uçurumdan düştü. İnşallah bir şeyi yoktur" dedi.