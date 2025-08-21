×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ormanda ilerlerken 3 yavrusuyla fotokapana yakalandı! Çevreyi böyle izledi

Güncelleme Tarihi:

#Bolu#Orman#Fotokapan
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 12:22

Bolu'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, anne ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Yavru ayılardan birinin iki ayağı üzerine kalkarak çevreyi izlemesi da kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Bolu kent merkezine bağlı Çaydurt Mahallesi mevkisindeki ormanlık alana doğasever Ali İhsan Zobu tarafından yerleştirilen fotokapan, nadir rastlanan görüntülere sahne oldu. Cihaza yansıyan görüntülerde, anne ayı ve üç yavrusu orman içerisinde yürürken net şekilde kaydedildi. 

Ormanda ilerlerken 3 yavrusuyla fotokapana yakalandı Çevreyi böyle izledi
Görüntülerde, yavru ayılardan birinin iki ayağı üzerine kalkarak çevreyi incelemesi dikkat çekti. Peş peşe fotokapanın önünden geçen ayı ailesi, bir süre sonra orman içinde gözden kayboldu.
Ormanda ilerlerken 3 yavrusuyla fotokapana yakalandı Çevreyi böyle izledi

Doğasever Zobu’nun daha önce de bölgede çeşitli yaban hayvanlarını görüntülediği öğrenildi.

Gözden Kaçmasın14 ile kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı | İşte serinleyecek iller14 ile kuvvetli sağanak yağış geliyor! Meteoroloji tarih vererek uyardı | İşte serinleyecek illerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bolu#Orman#Fotokapan

BAKMADAN GEÇME!