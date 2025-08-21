Ormanda ilerlerken 3 yavrusuyla fotokapana yakalandı! Çevreyi böyle izledi

Haberin Devamı

Bolu kent merkezine bağlı Çaydurt Mahallesi mevkisindeki ormanlık alana doğasever Ali İhsan Zobu tarafından yerleştirilen fotokapan, nadir rastlanan görüntülere sahne oldu. Cihaza yansıyan görüntülerde, anne ayı ve üç yavrusu orman içerisinde yürürken net şekilde kaydedildi.