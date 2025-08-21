Ormanda ilerlerken 3 yavrusuyla fotokapana yakalandı! Çevreyi böyle izledi

İHA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 12:22
Bolu'da ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, anne ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Yavru ayılardan birinin iki ayağı üzerine kalkarak çevreyi izlemesi da kameralara yansıdı.
Bolu kent merkezine bağlı Çaydurt Mahallesi mevkisindeki ormanlık alana doğasever Ali İhsan Zobu tarafından yerleştirilen fotokapan, nadir rastlanan görüntülere sahne oldu. Cihaza yansıyan görüntülerde, anne ayı ve üç yavrusu orman içerisinde yürürken net şekilde kaydedildi.
Görüntülerde, yavru ayılardan birinin iki ayağı üzerine kalkarak çevreyi incelemesi dikkat çekti. Peş peşe fotokapanın önünden geçen ayı ailesi, bir süre sonra orman
içinde gözden kayboldu.
Doğasever Zobu’nun daha önce de bölgede çeşitli yaban hayvanlarını görüntülediği öğrenildi.