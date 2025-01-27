Ormanda ‘Gazelle’ oyunu! Araziyi 13 kat büyütmüş

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal faciasının acısı devam ederken, otel sahibinin bu kez Gölcük yakınlarındaki orman işgali ortaya çıktı. Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’e ait Gazelle Resort Otel’in arazisi, yıllar içinde orman işgaliyle 13 kat büyümüş. Emen ve Karacasu köylüleri, 100 yılı aşkın süredir hayvanlarını otlattıkları, arpa, buğday, fiğ ekip biçtikleri arazilerini artık Gazelle Otel yüzünden değil ekip biçmeyi, kestirme yolu bile kullanamadıklarını iddia ettiler. Ayrı ayrı konuştuğumuz ancak isimlerini vermek istemeyen köylüler ile belediye yetkilileri, Halit Ergül’ün otelinin orman sınırları içinde olmasına rağmen yıllar içinde 13 kat büyütülüp 220 dönüme nasıl çıktığını şöyle anlattı:

ORMAN KATLİAMIYLA

“2005’te Karacasu Belediyesi’nden aldıkları 16 dönüm arazi üzerine Gazelle Otel’i yaptılar, 2012’de faaliyete geçti. Hemen etrafındaki yaklaşık 20 dönüm orman arazisini otopark, tenis kortu, çocuk alanı gibi eklentilerle işgal edip kaçak kullanmaya başladılar. Yetmedi, buranın bitişiğindeki 200 dönüm alanı da ‘Yarenlerdere Mesire Alanı’ ilan ettirerek kiraladılar ve etrafını çevirdiler. Devlete başvurduk, ‘Burası orman arazisi, kadimden beri biz köylüler kullanıyoruz, 2B kapsamında ormandan çıkarın, bize satın’ dedik. Nafile, sanki bir el uzandı, bize verilmeyen Halit Ergül’e verildi; işgalinden hesap sorulmazken, mesire yerine kiracı yapıldı.





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HEDEF GÖLCÜK’LE BİRLEŞTİRMEKMİŞ

Mesire yerinin bitişiğindeki alanı da Karaca Tabiat Parkı ilan ettirdiler ki yeni eklentiler yapabilsinler, başkaları buralara giremesin. Gölcük Tabiat Parkı’ndaki restoranı da işletiyorlar. Nihai hedefleri ise Gazelle Otel’i Gölcük ile birleştirmekmiş, bu durumda arada sadece bizim yaylalar kaldı. Ama dedelerimizden kalan buraları da bizden almalarına izin vermeyeceğiz.

MERALARIMIZDA ATV’LER CİRİT ATIYOR

Halit Ergül’ün gücü Bolu’yu aşmış. 2B Yasası bizi tarif ediyor ama o gücü aşamadık. Oysa 2B yapılsaydı, oraları kullanıcıları olarak devletten biz satın alacaktık. Ağalan Yaylamızda 60 hane bundan yararlanacaktık. Onlar bizden güçlü, öyle olmasa 78 can gider miydi? Meralarımız bize kapatılır mıydı? Köylünün hayvanını sokamadığı mera alanında şimdi otelin ATV araçları cirit atıyor.”



