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Ormanda döverek öldürdüler: 5 kişi adliyeye sevk edildi

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#Fatih#Cinayet#Gözaltı
Ormanda döverek öldürdüler: 5 kişi adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 14:02

Fatih'te dövülerek öldürülen Tayyar Kaya'nın (54) katil zanlısı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın sahte para alışverişi nedeniyle oluşan husumet sonucu meydana geldiği, Tayyar Kaya'nın otomobille kaçırılıp ormanlık alanda dövüldükten sonra sokağa bırakıldığı öğrenildi.

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Fatih, Derviş Ali Mahallesinde 4 Aralık'ta polise otomobilden bir kişinin atıldığı yönünde bir ihbar geldi. Olay yerine giden polis ekipleri darbedilerek ağır yaralanan Tayyar Kaya ile karşılaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Tayyar Kaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİNİN SORGULARI TAMAMLANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayın şüphelisi olduğu belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Kasım M. (38), Ahmet A.(32), Harun K.(37), Mustafa R.K.(23) ve Ümit T.(45)'in sorguları tamamlandı.

Polis soruşturmasında şüphelilerle öldürdükleri Tayyar Kaya ve onun kardeşi arasında sahte para yüzünden bir husumet olduğu belirlendi. Olay günü 3 kişi tarafından zorla bir otomobile bindirilen Tayyar Kaya'nın Arnavutköy'de ormanlık alana götürüldüğü, orada darbedildikten sonra geri getirilerek sokağa bırakıldığı tespit edildi. 

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ŞÜPHELİLERİN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden Kasım A.'nın daha önceden 14, Ahmet A.'nın 33, Harun K.'nin 28, Ümit T.'nin ise 19 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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#Fatih#Cinayet#Gözaltı

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