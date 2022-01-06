Ormanda cesedi bulunan hemşire toprağa verildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kocadan Omicron uyarısı Çok önemli karantina mesajıBakan Koca'dan Omicron uyarısı! Çok önemli karantina mesajı#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMANOmicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
Djokovice bir şok da Nadaldan Aylar öncesinden biliyordu... Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...Djokovic'e bir şok da Nadal'dan 'Aylar öncesinden biliyordu...' Karantina otelinde kurtlu yemek detayı ve 3 yıl yasak tehlikesi...#Novak Djokovic
Koronavirüste büyük gizem çözüldü 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...Koronavirüste büyük gizem çözüldü! 100 milyon insanı etkilemişti, işte nedeni...#Koronavirüs
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
Kadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı Saldırgan komşusu çıktıKadın kılığına girip çekiçle dehşet saçtı! Saldırgan komşusu çıktı#Küçükçekmece
Fed altın fiyatlarını vurdu İşte son durum...Fed altın fiyatlarını vurdu! İşte son durum...#Altın Fiyatları
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Üniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi olduÜniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi oldu#Bursa
Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldularTaciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular#Chris Noth
HABERLERGündem Haberleri

Ormanda cesedi bulunan hemşire toprağa verildi

#Denizli#Pamukkale Üniversitesi#Pamukkale
Ormanda cesedi bulunan hemşire toprağa verildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde ortadan kaybolduktan sonra ormanda bulunan hemşire Batuhan Yiğit (23), toprağa verildi. Yiğit’in, falçatayla bileklerini, ardından da boynundaki şahdamarını keserek intihar ettiği belirlendi.

Haberin Devamı

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu yıl mezun olan Batuhan Yiğit, 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı. Yiğit, akşam eve dönmedi. Cep telefonuna da cevap vermeyen Yiğit'in gidebileceği yerlere bakan yakınları, ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Üniversiteden mezun olduktan sonra ataması İstanbul Üsküdar'daki hastaneye yapılan Yiğit'in bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Batuhan Yiğit'in kaybolmasından 6 gün sonra dün motosikletli Yunus timleri, Aktepe Mahallesi'nde ormanda arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, ormandaki dere yatağında Yiğit'in boynu kesilmiş cesedini buldu. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler, Yiğit'in cansız bedeninin yanında falçatayla çantasının içinde intihar notu buldu. Notta, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yiğit'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Yiğit'in falçatayla önce bileklerini, ardından da boynundaki şahdamarını keserek intihar ettiği belirlendi.

Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Yiğit'in cenazesi, bugün öğle vakti beklenmeden Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire Batuhan Yiğit ölü bulundu
daha fazla video içinAtaması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan hemşire Batuhan Yiğit ölü bulundu

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizli#Pamukkale Üniversitesi#Pamukkale

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadaldan yorum... Sırp raket için 3 yıl vize yasağı tehlikesi...

Novak Djokovic ve Avustralya arasındaki krizin tüm detayları! Yerleştirildiği otelin kötü şöhreti, Nadal'dan yorum... Sırp raket için '3 yıl vize yasağı' tehlikesi...

#Novak Djokovic
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANIT

Omicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT

#Koronavirüs
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs