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Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 15:07,Son Güncelleme:/

Ormanda bulunan tank mermisi, kontrollü imha edildi

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Ormanda bulunan tank mermisi, kontrollü imha edildi
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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ormanlık alanda bulunan patlamamış tank mermisi, kontrollü olarak imha edildi.

Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi Taşlık Balkan Altı mevkisinde hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından patlamamış tank mermisi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 105 milimetre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki tank mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. Tank mermisi, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba imha ekibi tarafından kontrollü olarak imha edildi.

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