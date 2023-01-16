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Ormanda bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü... Katil eski sevgili çıktı

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#İstanbul#Orman#Ceset
Ormanda bulunan erkek cesedinin sırrı çözüldü... Katil eski sevgili çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

Ailesinin bir süredir kayıp olarak aradığı Semih Sevim, elleri ve ayakları iple bağlanmış bir şekilde ormanlık alanda ölü bulunmuştu. Semih’i eski kız arkadaşı Seçil Ç.’nin öldürdüğü, daha sonra da babasından yardım isteyerek cesedi ormana attıkları belirlendi.

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İstanbul Sancaktepe’de ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir aile, yerde hareketsiz yatan birini gördü. Daha dikkatli bakmak için yaklaşan aile, hareketsiz yatan kişinin elleri ve ayakları iple bağlanmış bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Olay yerine gelen jandarma, kimlik tespiti için cesetten parmak izi aldı. Yapılan incelemede cesedin Semih Sevim’e ait olduğu ve Tokat’ta yaşadığı belirlendi. Sevim’in ailesine haber veren ekipler, ailenin oğullarından bir süredir haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduklarını öğrendi. Sevim’in katilinin bulunması için son temasta bulunduğu kişiler, sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) incelenerek öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği mercek altına alındı.

‘BABAMDAN YARDIM İSTEDİM’

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Semih Sevim ile son bağlantı kuran kişinin eski kız arkadaşı Seçil Ç. olduğu belirlendi. Seçil Ç.’nin sosyal medyadan Sevim’i tehdit ettiği mesajlar bulununca operasyon düzenlendi. Seçil Ç. ve babası C.Ç. gözaltına alındı. Evde bir miktar da uyuşturucu madde bulundu. Seçil Ç., jandarmadaki ifadesinde, “Semih ile ayrılmıştık, beni rahatsız etmeye devam ediyordu. Aramızda çıkan kavgada onu öldürdüm. Daha sonra babamdan yardım istedim. Semih’i ormanlık alana bıraktık” dedi. Baba C.Ç. ve kızı Seçil Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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#İstanbul#Orman#Ceset

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