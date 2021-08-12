MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrmancılık ve Orman Ürünleri taban puanları, başarı sıralamaları 2021
GeriGündem Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları, başarı sıralamaları 2021
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 12.08.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları, başarı sıralamaları 2021

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları, başarı sıralamaları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de adayların tercih etmek istediği Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü. Peki, Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları nedir? İşte, Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de  2 yıllık bölümlerden olan Ormancılık ve Orman Ürünleri oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Ormancılık ve Orman Ürünleri 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT60260,62928810.340
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT40247,61022955.329
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)TYT80246,40943969.088
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50242,267821.018.177
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT30239,672151.049.128
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50237,604931.073.947
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT40235,962201.093.976
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT70234,867921.107.277
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50234,098791.116.735
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT55233,915821.118.923
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50231,920951.143.915
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT40231,103091.154.162
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT60229,286531.177.349
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT40228,684361.185.171
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT25227,805251.196.587
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT45226,786531.209.981
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT40226,007881.220.300
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50222,917201.261.439
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50222,391221.268.452
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50221,062851.286.256
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli)TYT20218,724761.317.765
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50218,157851.325.322
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50217,333091.336.149
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT40217,151311.338.618
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT60216,918241.341.803
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli)TYT40216,858801.342.544
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT45214,748721.371.349
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT40211,082271.421.714
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT35210,318091.432.248
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT35209,845561.438.941
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT50209,271221.446.906
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli)TYT30209,002721.450.777
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT40208,487541.458.013
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT30206,863871.481.006
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT40202,279441.546.661
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT30200,917291.566.421
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli)TYT30199,126741.591.777
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT25197,325191.616.568
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT20195,623911.639.085

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi