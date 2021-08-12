Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları, başarı sıralamaları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de adayların tercih etmek istediği Ormancılık ve Orman Ürünleri bölümü. Peki, Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları nedir? İşte, Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de 2 yıllık bölümlerden olan Ormancılık ve Orman Ürünleri oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Ormancılık ve Orman Ürünleri 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|60
|260,62928
|810.340
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40
|247,61022
|955.329
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli)
|TYT
|80
|246,40943
|969.088
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|242,26782
|1.018.177
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|30
|239,67215
|1.049.128
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|237,60493
|1.073.947
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40
|235,96220
|1.093.976
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|70
|234,86792
|1.107.277
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|234,09879
|1.116.735
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|55
|233,91582
|1.118.923
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|231,92095
|1.143.915
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40
|231,10309
|1.154.162
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|60
|229,28653
|1.177.349
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40
|228,68436
|1.185.171
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|25
|227,80525
|1.196.587
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|45
|226,78653
|1.209.981
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40
|226,00788
|1.220.300
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|222,91720
|1.261.439
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|222,39122
|1.268.452
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|221,06285
|1.286.256
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|20
|218,72476
|1.317.765
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|218,15785
|1.325.322
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|217,33309
|1.336.149
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40
|217,15131
|1.338.618
|ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|60
|216,91824
|1.341.803
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|40
|216,85880
|1.342.544
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|45
|214,74872
|1.371.349
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40
|211,08227
|1.421.714
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|35
|210,31809
|1.432.248
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|35
|209,84556
|1.438.941
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|50
|209,27122
|1.446.906
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|209,00272
|1.450.777
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40
|208,48754
|1.458.013
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|30
|206,86387
|1.481.006
|GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|40
|202,27944
|1.546.661
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|30
|200,91729
|1.566.421
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli)
|TYT
|30
|199,12674
|1.591.777
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|25
|197,32519
|1.616.568
|BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
|TYT
|20
|195,62391
|1.639.085