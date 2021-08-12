Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanları, başarı sıralamaları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de 2 yıllık bölümlerden olan Ormancılık ve Orman Ürünleri oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Ormancılık ve Orman Ürünleri 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60 260,62928 810.340 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40 247,61022 955.329 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TYT 80 246,40943 969.088 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 242,26782 1.018.177 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 30 239,67215 1.049.128 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 237,60493 1.073.947 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40 235,96220 1.093.976 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 70 234,86792 1.107.277 MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 234,09879 1.116.735 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 55 233,91582 1.118.923 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 231,92095 1.143.915 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40 231,10309 1.154.162 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60 229,28653 1.177.349 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40 228,68436 1.185.171 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 25 227,80525 1.196.587 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 45 226,78653 1.209.981 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40 226,00788 1.220.300 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 222,91720 1.261.439 UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 222,39122 1.268.452 SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 221,06285 1.286.256 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli) TYT 20 218,72476 1.317.765 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 218,15785 1.325.322 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 217,33309 1.336.149 BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40 217,15131 1.338.618 ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60 216,91824 1.341.803 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli) TYT 40 216,85880 1.342.544 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 45 214,74872 1.371.349 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40 211,08227 1.421.714 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 35 210,31809 1.432.248 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 35 209,84556 1.438.941 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50 209,27122 1.446.906 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli) TYT 30 209,00272 1.450.777 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40 208,48754 1.458.013 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 30 206,86387 1.481.006 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 40 202,27944 1.546.661 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 30 200,91729 1.566.421 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) (Ücretli) TYT 30 199,12674 1.591.777 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 25 197,32519 1.616.568 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 20 195,62391 1.639.085

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