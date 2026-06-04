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Ormancılardan ‘El Nino’ uyarısı

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#Orman Yangınları#El Nino Etkisi#Yaz Sıcakları
Ormancılardan ‘El Nino’ uyarısı
Aysel ALP
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 07:00

TÜRKİYE Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı Hüsrev Özkara, bu yıl mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların orman yangını riskini azaltmadığını, tam tersine büyüyen ve kuruyan otların büyük bir tehlike oluşturduğunu söyledi.

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Özkara, Kahramanmaraş’tan başlayıp tüm Akdeniz kıyıları boyunca Çanakkale’ye kadar uzanan hatta yol kenarlarındaki otların acilen temizlenmesi gerektiğini belirterek, “40 dereceleri aşacak yaz sıcaklarına kadar yol kenarları temizlenmezse atılan bir sigara izmariti, yerleşim yerlerine uzanan, büyük felaketlere yol açabilir” uyarısında bulundu.

Başkan Özkara, son dönemde yaptığı saha incelemelerinde yol kenarlarında yeterli temizlik çalışması göremediğine dikkat çekti. El Nino ile yaz aylarında sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını anımsatan Özkara, büyüyen otların kısa sürede kuruyarak yangınların en önemli yakıtlarından biri haline geldiğini söyledi. Özkara, “Bu yaz çok dikkatli olmak zorundayız. Yağmurların büyüttüğü otlar temizlenmezse, küçük bir ihmal büyük felaketlere dönüşebilir. Hiç vakit kaybetmeden şu sıralar acil temizlik başlamalı” dedi. Özkara, kuru otların bulunduğu alanlarda küçük bir kıvılcımın bile dakikalar içinde büyük yangınlara dönüştüğünü ifade etti.

Ormancılardan ‘El Nino’ uyarısı


 

 

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#Orman Yangınları#El Nino Etkisi#Yaz Sıcakları

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