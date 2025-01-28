Ormancılardan çağrı: İşgal ettiği ormanı alın

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78 kişinin can verdiği Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül’ün Bolu Karacasu’da yer alan Gazelle Resort SPA Oteli’nin işgal ettiği 14 dönüm araziye ‘el konulsun’ çağrısı geldi. Ormancılar, “Ormanı işgal edene ödül verilmez, ceza verilir. Kötü niyetli işletmeci olması dolayısıyla işgal ettiği yerden çıkarılıp ihalelere katılma cezası verilmesi gerekirken, 2022’de yıllık 110 bin liraya kiracı yapılmış. Derhal müfettiş görevlendirilerek işgal alanı zapt edilmeli, buradaki yapılar yıkılmalı. Orman arazisinin otelin kampusunde olduğu her gün kamu zararı oluşuyor. Yarendere Grand Mesire alanından da çıkarılmalı” dediler.

3 YIL ÖNCE 110 BİN LİRAYA

Otelin, tapulu arazisi sadece 16.5 dönüm olmasına rağmen bitişiğindeki 14 dönümü işgal ettiğini anlatan yetkililer, “Gazelle’nin buraya inşa ettiği tüm yapıların yıkılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulması, ihalelere katılmaktan men cezası alması gerekirdi. Ama bu yapılmadığı gibi işgalcinin işgal ettiği yer görmezden gelinerek hemen bitişiğindeki 200 dönüm orman arazisi ‘Yarenlerdere Mesire’ alanı adı altında 2022’de yıllık 110 bin liraya kiralandı. Yani ceza vermek yerine ödül verildi” iddiasında bulundular. Kira bedelinin her yıl yeniden değerleme oranında arttığı göz önüne alındığında 2022’de 110 bin lira olan kiranın 2023’te 245 bine, 2024’te 388 bine, 2025’te ise 557 bine çıktığı öngörülüyor.





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İŞGALCİYE KİRALANMAZ

Milli Parklar eski Genel Müdürü Nevzat Ceylan, Hürriyet’in Gazelle Resort Otel’in orman arazisinde 13 kat büyüdüğüne ilişkin haberinin çok önemli olduğunu belirterek, “Otelin yanı başında işgalli bir orman alanı varsa teşkilatın derhal işlem yapması gerekirdi. Yani ortada bir işgal varken; vatandaşın kullanımına açılacak bir mesire yeri ormanı işgal etmiş birine kiralanmamalıdır. Eğer böyle yapılmışsa suçtur” dedi.

REKLAMINI YAPTI

Halit Ergül’ün Gazelle Resort SPA Otel’ini, işgal ve mesire yerini de katarak “Bolu’nun kalbinde, 300 dönümlük büyüleyici bir meşe ormanı içinde, huzurun ve lüksün buluştuğu bir dünyaya adım atın. Doğanın dinginliğiyle çevrili bu cennette, bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirecek eşsiz bir tatil sizi bekliyor. Modern spa olanaklarımızla yenilenin, doğanın ritmiyle yeniden doğun” diyerek pazarladığı dikkat çekti.