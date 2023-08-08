Orman yolunda Kalaşnikof’lu saldırı

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İstanbul Sarıyer Bahçeköy’de dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında polisi arayan bir kişi silah seslerinin ardından yerde yatan kişiler gördüğünü söyledi. Polis ekipleri ihbar üzerine hemen olay yerine gitti. Yerde kan izleri gören ekipler, olay yerinde çok sayıda Kalaşnikof mermi kovanları buldu. Ayrıca saldırıya uğrayanlara ait olduğu belirlenen bir motosiklet de incelemeye alındı. Görgü tanıkları, saldırıya uğrayan grubun bir araçla hastaneye gittiklerini söylemesi üzerine polis ekipleri hastaneye gitti. Burada, arkadaşlarının hastaneye getirdiği Abdülmelik Ateş ve Şakir Zana’nın vücutlarına isabet eden çok sayıda kurşunla öldükleri belirlendi. Burak E. adlı kişinin de hafif yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü saptandı. Saldırıya uğrayan grubun hastaneye geldiği araçta da şarjörü dolu ruhsatsız Glock tabanca bulunarak el konuldu.

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POLİS BEYAZ AUDI’Yİ ARIYOR

Saldırıya uğrayan gruptan M.F.Y., ifadesinde, Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş’in de arasında bulunduğu grupla eğlenmek için Bahçeköy Orman Yolu’na geldiklerini, Burak E. ile buluşma yerinden ayrıldıkları sırada silah sesleri duyduklarını hemen geri döndüklerini, olay yerine geldiklerinde Şakir Zana ve Abdülmelik Ateş’i yerde kanlar içinde yaralı halde bulduklarını söyledi. Daha sonra da yaralıları hastaneye götürdüklerini belirtti. Yaralı Burak E. de silah seslerinin geldiği yere döndükleri sırada beyaz bir Audi araçtan kendilerine de ateş açıldığını söyledi. Polis, kamera görüntülerinden Audi araçla ilgili yaptığı araştırmada, aracın ikiz plaka olduğunu belirledi. Soruşturmaya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil olurken olayın çözülmesi ve saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.