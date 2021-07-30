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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 12:25 | Son Güncelleme:

Orman yangınlarıyla mücadelede İHA sayısı 7'ye yükseltildi

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Orman yangınlarıyla mücadelede İHA sayısı 7'ye yükseltildi

Türkiye'nin farklı noktalarında son 3 günde çıkan 71 orman yangınıyla mücadelede kullanılan insansız hava aracı (İHA) sayısı 4'ten 7'ye yükseltildi.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) edindiği bilgiye göre, OGM bünyesindeki 4 İHA yangınlarla mücadelede görüntü almak için kullanılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki 3 İHA da orman yangınlarıyla mücadeleye destek için kullanılmaya başlandı. Böylece kullanılan İHA sayısı 7'ye çıktı.

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