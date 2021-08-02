Orman yangınlarıyla mücadele bitmeden... Antalya için flaş uyarı geldi!
Orman yangınlarıyla mücadele eden Antalya için Meteoroloji'den flaş uyarı geldi. Meteoroloji Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın kıyı kesimlerinde yüksek hava sıcaklıkları etkili oluyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının Antalya'da 40-43 derecelerde seyredeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyrettiği bölgede, yüksek sıcaklıkların 6 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. Sıcak hava nedeniyle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmamaları istendi. Vatandaşlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.