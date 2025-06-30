Orman yangınlarıyla ciğerlerimiz yanıyor… En riskli iller hangileri? Sıcaklıklar artacak mı? ‘5 Temmuz’dan sonrasına çok dikkat’

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1 Haziran’dan bu yana Türkiye’de 569 orman yangını çıktı. Sakarya’nın Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkisinde cuma günü başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede Bilecik’in Gölpazarı ilçesine sıçradı. 13 köyün boşaltıldığı orman yangınları, üçüncü gününde büyük oranda kontrol altına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde de önceki gün çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı. Alevler ikinci günde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Balıkesir’in Havran ilçesin de orman yangını yaşanan yerlerden biriydi. Rüzgâr sebebiyle hızla büyüyen yangın 24 saatlik çaba sonucunda söndürülebildi.

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında önceki gün 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgârın etkisiyle yayıldı. Yangın 20 saatin ardından dün kontrol altına alındı.

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Dün ise İzmir’in Menderes ilçesinde Kuyucak ile Seferihisar’ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler Seferihisar’ın Yeni Orhanlı Mahallesi ile Ürkmez mevkisindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine kadar ulaştı. Gaziemir ilçesindeki yangında rüzgârın etkisiyle yayılan alevler, Otokent Galericiler Sitesi’ne de sıçradı.

Bugün Hatay'ın Antakya ilçesinde Karaali Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Fırtınanın da etkisiyle alevler çevreye yayıldı. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Ülkenin birçok şehrinde meydana gelen orman yangınlarının bu kadar büyümesinin en önemli sebebi şiddetli rüzgâr oldu.

PEKİ RÜZGÂRIN HIZI DEVAM EDECEK Mİ?

Özellikle son üç gündür rüzgâr hızının saatte 70 ila 117 kilometre arasında olduğundan bahseden Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, “Orman yangınlarının hızla yayılma sebeplerinden biri olan bu şiddetli rüzgâr hafiflemeye başlıyor. Önümüzdeki günlerde böyle şiddetli bir rüzgâr olmayacak” dedi.

ŞEHİR ŞEHİR HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Adil Tek, önümüzdeki günlerde ülke genelinde havanın nasıl olacağını detaylandırdı:

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-- İzmir’de 40 dereceleri aşan sıcaklıklar birkaç günlüğüne mevsim normallerine dönmeye, 35 derecelere kadar düşmeye başladı. Balıkesir ve civarı da aynı şekilde 35 derecelerde seyredecek.

-- Karadeniz ve Marmara’da da önümüzdeki günlerde mevsim normallerini yaşayacağız.

ANTALYA, ADANA, HATAY, DİYARBAKIR YÜKSEK DERECELERDE

-- Akdeniz ve Güney Doğu’ya Kuzey Afrika’dan taşınan sıcak hava dalgası devam ediyor, yüksek sıcaklıklar artarak devam edecek.

-- Antalya’da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde 35 ila 40 dereceler arasında seyredecek, Adana ve Mersin’de ise 40 dereceleri de geçecek.

-- Aynı şekilde Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep’te de hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak.

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5 TEMMUZ’DAN SONRASINA ÇOK DİKKAT!

Adil Tek, ülke genelinde mevsim normallerine dönüleceğini, Akdeniz ve Güney Doğu’da ise sıcaklıkların yüksek seyredeceğinin altını çizdikten sonra 5 Temmuz sonrasına işaret etti.

Yeni bir sıcak hava dalgasının tüm ülkeyi etkisi altına alacağından bahseden Tek, “Marmara ve Ege yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkmaya başlayacak, 40 dereceleri göreceğiz. Zaten sıcak olan Akdeniz ve Güney Doğu’da da sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek” dedi.

MARMARA HAZİRANDA AKDENİZ TEMMUZDA DAHA RİSKLİ

İstanbul Üniversitesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, “Ülkemizde orman yangınları genellikle mayıs ve haziran aylarında Marmara ve Ege Bölgesi’nde meydana gelir. Bunun en büyük sebebi de hasat zamanıdır. Bu bölgelerde özellikle haziran ayında hasatlar yapılır. Bu bölgelerdeki ormanlar, tarım alanları ile iç içedir. Köylüler hasat sonrası anız yakıyor, tutuşan anızlar ormanlara sıçrayarak yangınlara neden olabiliyor” dedi ve şu bilgileri verdi:

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-- Temmuz ve ağustos aylarında ise orman yangınları en sık Ege ve Akdeniz’de görülüyor. Bunun sebepleri ise öncelikle havanın çok sıcak olması. Öte yandan insanlar tatile gidiyor ve klima kullanımı artıyor. Elektrik hatları ve trafo kaynaklı yangınlar çok sık görülüyor.

-- Ağustos, eylül ve hatta ekime kadar ise Doğu Akdeniz’deki Adana, Hatay gibi illerde daha çok orman yangını yaşanıyor. Bu bölgelerde tarım kaynaklı orman yangınları meydana geliyor. Doğu Akdeniz ülkemizde sonbahara giriş döneminde en sıcak bölge olduğu için de orman yangınları sık görülüyor.

-- Sonbahar ve kışa doğru ise Karadeniz’de yangınlar görürüz. Karadeniz’de yaz aylarında orman altlarındaki otlar hep yeşildir. Sonbaharda bu otlar kurumaya başlıyor. Öte yandan sonbaharda fındık bahçeleri başta olmak üzere tarım alanlarının temizlenmesi ve bu otların yakılması orman yangınlarına neden oluyor.

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İŞTE EN RİSKLİ İLLER

“Türkiye’nin orman yangını açısından en yüksek riske sahip ilk üç ilini Antalya, Muğla ve İzmir olarak sıralayabiliriz” diyen Tolunay ekledi:

“Bu şehirlere ek olarak Mersin, Adana ve Aydın’ı ekleyebiliriz. Bu bölgelerde tarım alanları kaynaklı yangınlar çıkıyor ancak son dönemlerde özellikle elektrik nakil hatlarından yangın çıktığını görüyoruz.