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Orman yangınlarının son bulması için vatandaşlar camide dua etti

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#Orman Yangınları#Aydın#Dua Etme
Orman yangınlarının son bulması için vatandaşlar camide dua etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2025 09:18

Aydın'da, ülkenin farkı illerinde bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi için camilerde dualar okundu.

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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan ve bir süredir devam eden orman yangınlarının sona ermesi ve yangınlarla mücadeleye moral desteği verilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığınca dua programı düzenlendi.

Orman yangınlarının son bulması için vatandaşlar camide dua etti

Bu kapsamda Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Süleyman Bey Camii’nde bir araya gelen vatandaşlar, yatsı namazı sonrası ellerini semaya kaldırdı.

Orman yangınlarının son bulması için vatandaşlar camide dua etti

Cami imamı yaptığı duada millet olarak kenetlenmenin ve zorlu günleri birlikte aşmanın önemine vurgu yaparak, orman yangınlarını söndürmede görev alanlara başarı ve kolaylıklar diledi. 

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Orman yangınlarının son bulması için vatandaşlar camide dua etti

 

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#Orman Yangınları#Aydın#Dua Etme

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