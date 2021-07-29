Orman yangınlarının olduğu bölgelerde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! (30 Temmuz hava durumu)

Türkiye'de sıcak ve bunaltıcı hava devam ederken, Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir eyyam-ı bahur sıcaklıklarının genelde temmuz ve ağustos aylarında hissedildiğini söyledi. Özdemir, "Ülkemizde ağustos ayının ilk 2 haftasında aşırı sıcaklıklar görülecektir. Afrika kıtasının kuzey batısında oluşacak kuvvetli tropikal hava kütleleri Akdeniz üzerinden atmosferin üst seviyelerine taşınarak jet hava akımları ile ülkemizi etkisi altına alacak"

"Ortalama hissedilir sıcaklarlar Akdeniz, Ege ve Güney Doğu'da 38 ile 43 derece arasında değişecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha fazla olabilir. İstanbul'da ise 35 ile 39 derece arasında bir sıcaklık olacak. Özellikle cumartesi ve pazar günleri en sıcak günler olacak" ifadelerini kullandı.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 32°C

Az bulutlu

İZMİR 29°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 15°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN 18°C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT 13°C, 29°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Erzurum Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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