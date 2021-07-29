Orman yangınlarının olduğu bölgelerde hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! (30 Temmuz hava durumu)
Meteoroloji son dakika yaptığı açıklamada sıcak hava uyarısında bulundu. Orman yangınlarının devam ettiği Manavgat, Kayseri, Osmaniye, Mersin, Marmaris, Bodrum, Didim gibi bölgelerde mücadele devam ederken; Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Son tahminlere göre, Doğu Karadeniz kıyılarında ise cuma günü aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, 30 Temmuz il il hava durumu tahminleri.
Türkiye'de sıcak ve bunaltıcı hava devam ederken, Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EYYAM-I BAHUR SICAKLARI GELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir eyyam-ı bahur sıcaklıklarının genelde temmuz ve ağustos aylarında hissedildiğini söyledi. Özdemir, "Ülkemizde ağustos ayının ilk 2 haftasında aşırı sıcaklıklar görülecektir. Afrika kıtasının kuzey batısında oluşacak kuvvetli tropikal hava kütleleri Akdeniz üzerinden atmosferin üst seviyelerine taşınarak jet hava akımları ile ülkemizi etkisi altına alacak"
"Ortalama hissedilir sıcaklarlar Akdeniz, Ege ve Güney Doğu'da 38 ile 43 derece arasında değişecek. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha fazla olabilir. İstanbul'da ise 35 ile 39 derece arasında bir sıcaklık olacak. Özellikle cumartesi ve pazar günleri en sıcak günler olacak" ifadelerini kullandı.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin (5-8 derece) üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 32°C
Az bulutlu
İZMİR 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu ve Artvin çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT 13°C, 29°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Erzurum Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık