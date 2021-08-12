Orman yangınlarında son durum! Köyceğiz yangını kontrol altında; Bucak'ta 7 mahalle tahliye edildi, 6 kişi gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

KÖYCEĞİZ'DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Köyceğiz’deki yangın 14’ncü gününde kontrol altına alındı. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “14 gündür devam eden Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"7 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 6 KİŞİ GÖZALTINDA"

Bakan Pakdemirli, "Özellikle 15 gündür devam eden, yangınlar silsilesi ve son halkası olan Köyceğiz de kontrol altına alınmış odu. Manavgat'ta bir yangın çıkmıştı, o kontrol altına alındı. Şu an itibarıyla Burdur'dayız. Çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Saat 12.00 civarında çıkan yangına 12.10'da ilk müdahale araçlarımızla müdahale edildi. Burdur Bucak Çobanpınarı köyünde çıkan yangında şu ana kadar 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı." ifadelerini kullandı.





Pakdemirli, tahliye edilen vatandaşların genelde ya yurtlara yerleştiğini ya da akrabalarının yanına gittiğini belirterek, vatandaşların tahliyesinin dışında ayrıca hayvan tahliyesi de yapıldığını söyledi.





Yangına 6 uçak, 11 helikopter, 76 arazöz, 37 iş makinesiyle müdahale edildiğini anlatan Pakdemirli, "Şu an itibarıyla Batı ve Güneybatı cephesi kontrol altında gözüküyor. Helikopterden de gerekli incelemeleri yaptık. En yakın zamanda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yangının etki alanı 300 hektar civarında gözüküyor. Yangınla ilgili 6 kişi gözaltında. Kolluk ve savcılık, adli merciler araştırmalarına devam ediyorlar." ifadesini kullandı.



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