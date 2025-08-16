×
Orman yangınlarında son durum... Alevlerle mücadele devam ediyor! Kocaeli'deki yangının enerjisi düştü

#Orman Yangınları#Kocaeli#İzmir
Ağustos 16, 2025 10:05

İzmir'in Urla ilçesi Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de havadan müdahale başladı. Kocaeli Valiliği ise Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisinin havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldüğünü bildirdi.

Kocaeli Karamürsel ilçesinde Suludere Mahallesi mevkisinde dün 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak katılıyor.

İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçları da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, alevlere havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Bu arada, dün tedbir amacıyla tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün gece saat 23.19'da Kadıovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra, saat 23.29'da yapıldı. Gece boyunca 44 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozerle yangına müdahale edilirken, günün ağarmasıyla birlikte çalışmalara 3 uçak ve 5 helikopter de katıldı.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

#Orman Yangınları#Kocaeli#İzmir

