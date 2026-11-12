Orman yangınlarına uluslararası plan

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi Orman Etkinliği’nde, orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye öncülüğünde Entegre Yangın Yönetimi Antalya Eylem Planı’nı başlattıklarını açıkladı.

Ormanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine dikkat çeken Yumaklı, “Ormanlar atmosferden karbonu uzaklaştırıyor, su kaynaklarını ve toprağı koruyor, biyolojik çeşitliliğe yaşam alanı sağlıyor ve kırsal toplulukların geçim kaynağını oluşturuyor. İklim konusunda ormanlara yönelik eylem yoksa çözüm de yoktur. Ormanlar, hem iklimle mücadelede hem de iklime uyumda en güçlü doğa temelli çözümlerimizdir.

Aradan geçen 5 yılda tablo değişti. Sıcaklıklar artıyor, kuraklık derinleşiyor, orman yangınları daha sık, daha şiddetli ve daha yıkıcı hale geliyor. Küresel ağaç örtüsü kaybının önemli bir bölümü artık yangınlardan meydana geliyor. İklim krizi, çözümün parçası olan ormanları da giderek artan biçimde tehdit ediyor. Bu nedenle daha fazla uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var” dedi.

Haberin Devamı

Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesini anlatan Yumaklı, “Yangınları önleme, erken tespit ve hızlı müdahale kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Yangından etkilenen alanları ekolojik özelliklerine uygun biçimde yeniden ormanlara kavuşturuyoruz. Yangınlar sınır tanımaz. Çözüm de ortak olmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

DAYANIKLILIĞI BİRLİKTE GÜÇLENDİRMELİYİZ

Brezilya, Güney Kore ve FAO işbirliğiyle hazırlanan Antalya Eylem Planı’nın önemine değinen Yumaklı, “Bu plan, küresel taahhütleri pratik işbirliğine, ortak bilgi birikimine ve sahada somut eyleme dönüştürmeyi amaçlamaktadır. Türkiye, bu alandaki birikimini tüm ortaklarıyla paylaşmaya hazırdır. Tüm ülkeleri ve ortaklarımızı Antalya Eylem Planı’na katılmaya davet ediyoruz. Orman yangınlarına karşı dayanıklılığı birlikte güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Ormanların korunması için finansman, teknoloji ve bilgi paylaşımının önemini vurgulayan Yumaklı, “Ormanların korunması ve ekosistemlerin onarılması için uzun vadeli ve erişilebilir finansmanı güçlendirmeli, bilimsel işbirliğini ve ülkeler arası saha tecrübesi paylaşımını derinleştirmeliyiz. Orman köylülerinin ve yerel toplulukların geçim kaynaklarını desteklemeden ormanları sürdürülebilir biçimde koruyamayız” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

KURAKLIK VE YANGINA BİLİMSEL TAKİP

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Avusturya'daki University of Innsbruck ve Ege Ormancılık Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle kuraklık ve orman yangınlarının ağaçlara etkisini inceleyen projenin saha çalışmaları Aydın'da başladı. Araştırmacılar, 2024'te Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangından etkilenen fıstık çamlarında incelemeler yaptı. Ağaçlara yerleştirilen özel cihazlarla yangın ve kuraklığın etkileri üç yıl boyunca takip edilecek. Araştırmayla iklim değişikliğinin ağaçların fizyolojisi üzerindeki etkilerinin ortaya konulması hedefleniyor.