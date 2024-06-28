Orman yangınlarına karşı İHA’lardan 7/24 tarama

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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2020’de orman yangınlarına daha hızlı müdahale edebilmek için 1 Bayraktar TB2 İHA’yı bünyesine dahil etti. Geçen sürede yenilerinin envantere katılmasıyla şu anda 14 İHA, en riskli bölgelerde 7 gün 24 saat havada tarama yapıyor.

ISI TESPİTİ YAPIYORLAR

Yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar TB2 İHA’lar, termal kameralar sayesinde 100 kilometre mesafeden 1 metrekarelik ısı enerjisini tespit edebiliyor. Bir İHA, anlık olarak 600- 800 bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde de 3 ile 3.5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyor. Zorlu arazi şartlarında yatay ve dikey iniş kalkış yapabilen İHA’ların aktardığı görüntüler, Ankara’da OGM’nin Yangın Yönetim Merkezi’nden saniye saniye takip ediliyor. İHA’ların tespit ettiği yangınlar, merkezin yönlendirmesiyle sahadaki ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yayılmadan söndürülüyor.

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Bekir Karacabey

BİZDE VE ABD’DE VAR

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, dünyada ormanları gözetlemede ve orman yangınlarını yönetmede İHA kullanan iki ülkeden birinin Türkiye, diğerinin ABD olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi: “İHA’ların aktardığı görüntüler Yangın Yönetim Merkezi’nden anlık takip ediliyor. İHA’lar sayesinde yangına ilk müdahale süresi 40 dakikadan 10 dakikaya kadar indi. Ormanlarımız 7 gün 24 saat buradan takip ediliyor. Hâkim tepelerde 776 yerde kurulu yangın gözetleme kulemiz var. Bu kulelerin 184’ü kameralarla da donatılmış durumda. Ve o kameraların görüntüleri bu merkezden izleniyor. İHA’larımızın görüntüleri de anlık olarak buradan izleniyor. Sadece İHA’larımız ya da kulelerimizde yok kameralar. Aynı zamanda bazı araçlarımızda ve yangın söndürmede kullandığımız helikopterlerin de altlarında da var. O kameraları da buradan izleyip aynı zamanda yönetebiliyoruz da.

Bu görüntüler merkeze akıyor. Buradan yaptığımız yönlendirmelerle sahadaki ekiplerimiz hızla yangına müdahale ediyor. Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede 14 İHA’nın yanında 105 helikopter, 26 uçak olmak üzere toplamda 145 hava aracı kullanıldı.” (Taha AYHAN -Ali Eren İĞDE / DHA)

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‘PKK IRAK’TA ORMAN YAKIYOR’

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK üyelerinin Irak’ın kuzeyinde saklandıkları yerlerin tespit edilmemesi için ormanları yakarak kaçmaya çalıştıklarını açıkladı. Bakanlık, “Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı. Teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı ‘Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı’ şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor” açıklaması yaptı. (ANKARA)