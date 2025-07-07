Orman yangınlarına ilişkin soruşturmalarda tutuklu sayısı 13'e yükseldi

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte katıldığı, İşyurdu Çalışmalarının Desteklenmesi İş Birliği Protokolü imza töreninde, orman yangınlarına ilişkin soruşturmalara dair bilgiler verdi.

Orman yangınlarıyla mücadele sırasında yaşamını yitiren İbrahim Demir ve Ragıp Şahin'e rahmet dileyen Tunç, orman yangınlarının herkesin yüreğini yaktığını, "yeşil vatanı" korumak için herkesin elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Bakan Tunç, "Çıkan yangınlarla ilgili gerçekleştirilen soruşturmalar var. Bu kapsamda toplam son zamanlarda çıkan yangınlarda 67 şüpheliyle ilgili işlem yapılmıştı. Bunlardan 13'ü hakkında tutuklama kararı verildi. Bunlarla ilgili soruşturmalar devam ediyor yangınların çıkış sebepleriyle ilgili olarak." ifadelerini kullandı.