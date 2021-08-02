Orman yangınları onları da etkiledi

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılan yangın nedeniyle Antalya Körfezi yoğun duman bulutuyla kaplandı. Deniz üzerinde oluşan siyah bulut nedeniyle yuvadan çıkan yavru caretta caretta’ların denize ulaşmak için takip ettikleri gün ışığı, duman bulutunun arkasında kaldı. Sabah gün doğumuyla birlikte 33 No’lu yuvayı açmak için sahile gelen görevliler de yaklaşık 20 dakika boyunca tan yerinin duman bulutu arkasından ağarmasını bekledi.

Daha sonra yuvayı açan görevliler 70 yumurta bulurken, bunlardan 40’ının denizle buluşmasını sağladı. Yuvada sıkışan 12 yavru ise kontrollü şekilde çıkarıldı. Yuvadan çıkarılan 12 yavru bir süre dışarıda durduktan sonra yönlerini bulup denize ulaşamayınca görevliler tarafından toplandı. Bu yavruların bir süre gözetim altında tutulacağı ve tekrar aynı noktaya denize ulaşmaları için bırakılacağı belirtildi.



'İLK DEFA YAŞADIK'

Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, “Bugüne kadar 1000 yavruyu canlı olarak denize göndermiş bulunuyoruz. Bu bizi elbette çok sevindirdi. Bugün ilk defa maalesef çok garip bir yangın dumanı altında açtık bu yuvamızı. Maalesef Türkiye’nin pek çok yerinde olan yangınlar için gerçekten çok üzgünüz” dedi.

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