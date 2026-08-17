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Orman yangınları... 64 soruşturmada 43 şüpheli

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Orman Yangınları#Soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 07:00

ADALET Bakanı Akın Gürlek, 22 ildeki 64 orman yangını soruşturmasında 43 şüpheli tespit edildiğini, 11 şüphelinin tutuklandığını, 18’i hakkında adli kontrol uygulandığını açıkladı.

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Bakan Gürlek’in verdiği bilgiye göre son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop’taki 10 yangınla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 şüphelinin gözaltı işlemi sürüyor. 1 Haziran’dan bu yana 22 ilde adli işlem yapılan veya önemli görülen 64 orman yangını için soruşturma başlatıldı. 43 şüpheli belirlendi. Bunlardan 11’i serbest bırakılırken, 11’i tutuklandı. Tutuklananlardan 2’si daha sonra tahliye edildi, 9’unun tutukluluğu sürüyor. 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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YANGINLAR NEDEN ÇIKTI

Soruşturmalarda bazı yangınların kasten çıkarıldığı, bazılarının ise ihmal ve tedbirsizlik sonucu başladığı tespit edildi. Ortaca ve Bandırma’daki soruşturmalarda kasten orman yakma şüphesiyle tutuklamalar yapıldı. Adıyaman’da bir şüphelinin kulübeyi yaktığını beyan etmesi üzerine tutuklama kararı verildi. Burhaniye’de kaynak sırasında çıkan kıvılcımın, Çine’de ateş yakılmasının, Gerze’de çöp yakılmasının, Edremit’te ise bakır kablo yakmak için çıkarılan ateşin yangına neden olduğu belirlendi. Bu dosyalarda da tutuklama tedbirleri uygulandı.

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KIVILCIM, OT, ARI KÖRÜĞÜ

Yalova’da elektrik direğindeki sigorta patlaması, Kütahya’da biçerdöver arızası, Selçuk’ta bahçede yakılan ot, Kepsut’ta arı körüğünden çıkan kıvılcım, Ortaca’da spiral makinesiyle yapılan kesim ve Saruhanlı’da iş makinesiyle taş kırma sırasında çıkan kıvılcımlar soruşturma konusu oldu. Bu dosyalarda şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bakan Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgularken, “Yeşil Vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir” dedi.

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#Akın Gürlek#Orman Yangınları#Soruşturma

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