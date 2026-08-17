Orman yangınları... 64 soruşturmada 43 şüpheli

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bakan Gürlek’in verdiği bilgiye göre son bir haftada Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Kırklareli, Kocaeli ve Sinop’taki 10 yangınla ilgili 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 2 şüpheli tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 3 şüphelinin gözaltı işlemi sürüyor. 1 Haziran’dan bu yana 22 ilde adli işlem yapılan veya önemli görülen 64 orman yangını için soruşturma başlatıldı. 43 şüpheli belirlendi. Bunlardan 11’i serbest bırakılırken, 11’i tutuklandı. Tutuklananlardan 2’si daha sonra tahliye edildi, 9’unun tutukluluğu sürüyor. 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Gözden Kaçmasın Formayı değil o zorbayı çıkaracaktınız Haberi görüntüle

YANGINLAR NEDEN ÇIKTI

Soruşturmalarda bazı yangınların kasten çıkarıldığı, bazılarının ise ihmal ve tedbirsizlik sonucu başladığı tespit edildi. Ortaca ve Bandırma’daki soruşturmalarda kasten orman yakma şüphesiyle tutuklamalar yapıldı. Adıyaman’da bir şüphelinin kulübeyi yaktığını beyan etmesi üzerine tutuklama kararı verildi. Burhaniye’de kaynak sırasında çıkan kıvılcımın, Çine’de ateş yakılmasının, Gerze’de çöp yakılmasının, Edremit’te ise bakır kablo yakmak için çıkarılan ateşin yangına neden olduğu belirlendi. Bu dosyalarda da tutuklama tedbirleri uygulandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Erdoğan’dan beş cepheye mesaj Haberi görüntüle

KIVILCIM, OT, ARI KÖRÜĞÜ

Yalova’da elektrik direğindeki sigorta patlaması, Kütahya’da biçerdöver arızası, Selçuk’ta bahçede yakılan ot, Kepsut’ta arı körüğünden çıkan kıvılcım, Ortaca’da spiral makinesiyle yapılan kesim ve Saruhanlı’da iş makinesiyle taş kırma sırasında çıkan kıvılcımlar soruşturma konusu oldu. Bu dosyalarda şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı. Bakan Gürlek, orman yangınlarına ilişkin soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgularken, “Yeşil Vatanımıza kastedenler adalet önünde hesap verecektir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir” dedi.