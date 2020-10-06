MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOrman yangınını köylüler söndürdü
GeriGündem Orman yangınını köylüler söndürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ADIYAMAN (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

Orman yangınını köylüler söndürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Orman yangınını köylüler söndürdü
Abone Olgoogle-news

Adıyaman’da, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın köylülerin müdahaleleri sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Koçali Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı orman yangını meydana geldi. Meşe ağaçlarının yer aldığı ormanlık alanda çıkan yangını fark eden köylüler alevlere müdahale etti. Köylülerin müdahalesi ile alevler büyümeden söndürülürken, yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle